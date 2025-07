Una delle priorità nel calciomercato Torino è rinforzare il reparto offensivo dove il solo Duvan Zapata stavolta non basta. Occhio a nuovi rinforzi

Calciomercato Torino, la priorità è rinforzare l’attacco

Il calciomercato Torino è legato all’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo, in queste ore il club ha rinforzato la rosa con l’arrivo di Zakaria Aboukhkal per il Tolosa, una richiesta specifica di Baroni ma il mercato del club granata è tutt’altro che fermo e Cairo e Vagnati vogliono fornire al tecnico una squadra competitiva per tornare finalmente in Europa.

Dopo Aboukhkal e Ngonge il club vuole altri rinforzi, il tecnico vorrebbe in particolare il ritorno in granata di Elijf Elmas, giocatore che ha giocato a Torino gli ultimi sei mesi in prestito e che ora potrebbe tornare. Il Lipsia apre alla cessione ma stavolta a titolo definitivo per 12-13 milioni, aprirebbe al massimo ad un prestito con obbligo di riscatto ma una trattativa definitiva.

Su Elmas c’è anche la Roma e nelle ultime ore ci sarebbe stato un interessamento della Fiorentina, la serie A guarda con attenzione al macedone e il Torino deve fare piuttosto presto. Infine uno dei problemi dei granata riguarda la questione attaccante visto che il recupero fisico di Duvan Zapata procede molto a rilento e Baroni chiede un’alternativa di pari livello. Occhio alla svolta delle ultime ore.

Calciomercato Torino, granata forti sull’azzurro

Dopo le trattative con il Napoli per Milinkovic in azzurro e Ngonge in granata il calciomercato Torino potrebbe vedere un altro rinforzo dagli azzurri e come riporta Tuttosport ci sarebbe stato uno scatto importante per il Cholito Simeone. Il giocatore piace anche al Pisa ma l’interesse del Torino avrebbe convinto il giocatore e piacerebbe questa nuova avventura.

In uscita dopo la pista araba salta anche quella relativa allo Spartak Mosca per il difensore Coco, comunque ormai non più nei piani del club granata. Lo Spartak Mosca ha offerto 15 milioni di euro più bonus ma il club granata ha visto complicazioni su dettagli relativi a questa possibile trattativa ed al momento quindi è saltato tutto. I russi hanno tra l’altro cambiato obiettivo.

Sempre in uscita verso la cessione Antonio Sanabria che non è tra i profili ideali per Baroni ed il giocatore sarà quindi ceduto. Il giocatore ha qualche proposta estera ma la priorità resta l’Italia e in pole c’è la Cremonese neo promossa. In caso di approdo di Simeone in granata anche il Pisa potrebbe virare a sorpresa sull’attaccante paraguaiano.