Calciomercato Torino News: 5 milioni di euro per Tino Anjorin, Ardian Ismaily a parametro zero, ci sarà un doppio arrivo dall'Empoli.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS: ANJORIN ARRIVA

Il calciomercato Torino piazza due colpi, e del primo avevamo già parlato: si tratta di Faustino Anjorin che praticamente tutti chiamano Tino, centrocampista inglese classe 2001 che va a prendere il posto lasciato vacante da Samuele Ricci.

Si era detto: l’accordo per Anjorin era già stato trovato e bisognava solo aspettare che si definisse quello di Ricci al Milan, nel momento in cui l’ex regista granata firmerà con la sua nuova squadra lo potrà fare anche Anjorin con il Torino.

Si tratta di un centrocampista meno playmaker rispetto a Ricci: più offensivo, e dunque eventualmente schierabile in una zona diversa del campo. Cresciuto nel Chelsea, passato da Lokomotiv Mosca e Portsmouth, l’anno scorso ha esordito in Serie A con l’Empoli: un buon impatto trovando anche due gol, tuttavia qualche infortunio di troppo ne ha limitato la crescita ma ha comunque conquistato la permanenza nel massimo campionato italiano.

Il calciomercato Torino sborserà 5 milioni di euro per averlo: il 60% andrà all’Empoli, la restante parte invece proprio al Chelsea grazie a una clausola che era stata inserita nel contratto al momento dell’addio, visto che il calciatore ancora nel 2024 era di proprietà dei Blues che lo hanno poi ceduto alla società toscana. Vedremo come si comporterà…

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, DALL’EMPOLI UN DOPPIO COLPO

Quello di Anjorin non è il solo colpo che il calciomercato Torino si appresta a fare dall’Empoli: la retrocessione in Serie B del club toscano porta all’addio di Ardian Ismajli, che sarà un colpo a parametro zero. Importante, almeno sulla carta, per un Torino che ha bisogno di certezze nel suo reparto arretrato: Ismailj è un classe 1996, kosovaro ma di passaporto albanese, che conosce molto bene il nostro campionato di Serie A. Si è affermato in Croazia, crescendo nell’Hajduk Spalato la cui maglia (in prima squadra) ha vestito per quattro anni e mezzo; ad agosto 2020 il passaggio allo Spezia.

Con Vincenzo Italiano ha avuto qualche problema di inserimento, dopo una sola stagione è passato all’Empoli e qui è diventato una colonna insostituibile della squadra, centrando tre salvezze consecutive. Quest’anno purtroppo i toscani non ce l’hanno fatta, ma hanno raggiunto una bellissima semifinale in Coppa Italia; Ismajli ha chiuso la sua esperienza azzurra con 100 presenze tonde in Serie A e, come “premio”, resterà nel nostro campionato principale facendo un upgrade per andare a indossare la maglia di una società storica, mettendosi a disposizione del Torino dove potrà giocare da centrale ma eventualmente anche da terzino.