Calciomercato Torino News: Archie Brown il terzino che pace a Baroni

L’arrivo di Marco Baroni sulla panchina granata porterà necessariamente grosse novità nel modulo e lo stile di gioco che quindi imporranno alla dirigenza di fare un lavoro di stravolgimento della rosa con la cessione per chi non potrà adeguarsi alla nuova squadra e acquisti di giocatori funzionali al tecnico. Il calciomercato Torino quindi rischia di essere molto movimentato e Cairo dovrà cercare di soddisfare il più possibile le richieste dell’allenatore se vuole provare a lottare per rientrare nelle posizioni valide per la qualificazione alle prossime competizioni europee.

Calciomercato Atalanta News/ Juric sorpassa Motta in panchina, Retegui tentato da due grandi (6 giugno 2025)

La stagione di quest’anno non è stata convincente e per questo Borna Sosa non verrà riscattato facendo così ritorno all’Ajax, la partenza del croato però obbliga la squadra ad andare sul mercato alla ricerca di un giocatore che possa prendere il suo posto, il nome scelto come migliore è quello di Archie Brown. Terzino sinistro inglese che gioca in Belgio con il Gent con cui in 27 partite ha segnato 1 gol e fornito 3 assist, il suo valore è di 8 milioni ma il club vorrebbe un’offerta almeno di 10 milioni per cederlo, c’è però da tenere d’occhio anche l’interesse della Lazio.

Calciomercato Udinese News/ Friulani pescano in Cile, Pizarro e Cepeda gli obiettivi (6 giugno 2025)

Calciomercato Torino News: Yacine Adli inserito nella trattativa per Ricci

Il calciomercato Torino si muoverà poi senza dubbio a centrocampo dove dovrebbe essere certa la cessione di Samuele Ricci in direzione Milano, i rossoneri infatti sono nettamente favoriti per l’acquisto del regista della Nazionale ma se i nerazzurri dovessero decidere di cedere Calhanoglu potrebbero tuffarsi sul giocatore granata. A mettere in vantaggio il Milan però oltre alla cessione portata già a termine di Reijnders, che ha portato 55 milioni nelle casse rossonere, c’è la possibilità di inserire una contropartita tecnica molto apprezzata dal nuovo allenatore.

Calciomercato Napoli News/ Possibile scambio per Ndoye, quanto costa Frattesi (6 giugno 2025)

La cessione di Ricci infatti potrebbe allo stesso tempo portare al passaggio in maglia granata di Yacine Adli, il francese è reduce da una stagione con alti e bassi in maglia Fiorentina che alla fine ha deciso di non riscattarlo, la sua permanenza a Milano non è considerata e la possibilità di andare a giocare al Torino potrebbe essere una buona occasione. I rossoneri valutano l’ex Girondis Bordeaux intorno ai 15 milioni e sperano così di poter abbassare le richieste granata della metà, Cairo però è sempre molto fermo nelle sue trattative e sicuramente per meno di 20 milioni di parte fissa non accetterà.