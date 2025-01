Calciomercato Torino News, i nomi per l’attacco

Il calciomercato Torino è alla disperata ricerca di un attaccante per sostituire l’infortunato Duvan Zapata e per dare a mister Paolo Vanoli un giocatore di livello da affiancare a Che Adams, attaccante scozzese che sta ben figurando in questa prima stagione in Serie A. Il principale obiettivo per l’attacco granata è Beto, attaccante dell’Everton, seguito da diverse settimane ma che sembra il più difficile da raggiungere per le elevate richieste del club inglese e per l’interesse della Roma che lo vorrebbe come vice Dovbyk.

Il calciomercato Torino si muove per cercare un giocatore che abbia già esperienza nel campionato di Serie A, in passato o in questo momento, ed è per questo che gli altri nomi che interessano sono quelli di Arthur Cabral, attaccante brasiliano del Benfica che ha vestito la maglia della Fiorentina, e di Giovanni Simeone del Napoli, per entrambi la richiesta sembrerebbe essere intorno ai 15 milioni per lasciarli partire già da gennaio e ora tocca a Cairo decidere se investire questa cifra o se cercare altre alternative ad un prezzo meno elevato. Qualsiasi sia la scelta del patron del Torino la squadra ha bisogno di un acquisto in quel ruolo per aggiungere gol che mancano e uscire così dal momento difficile che sta vivendo

Calciomercato Torino News, mossa anche a centrocampo

Il calciomercato Torino si muove anche a centrocampo dove si è trovato un giocatore da sacrificare per poterne acquistare altri più giovani o di maggiore talento, la scelta della società è ricaduta su Adrien Tameze, in granata dal 2023 quando venne acquistato dall’Hellas Verona, e che in questa stagione è stato impiegato poco da Vanoli nonostante possa occupare anche la posizione di braccetto. Il suo addio permetterebbe al Torino di provare l’affondo per Tanner Tessmann, centrocampista statunitense dell’Olympique Lyonnais, con un’offerta di prestito con diritto di riscatto per 3 milioni più il cartellino di Tameze.

Nella scorsa sessione di calciomercato Tessmann era già stato molto vicino al Torino, anzi era già stato fatto tutto per il suo passaggio dal Venezia, saltato quando Ivan Ilic ha rifiutato lo Zenith venendo quindi a mancare i soldi per concludere l’operazione. L’altro nome del calciomercato Torino a lungo seguito è stato quello di Cesare Casadei che ormai sembra sfumato in favore del Napoli e allora Davide Vagnati, direttore sportivo dei granata, ha iniziato a monitorare la situazione di Thorstvedt, centrocampista norvegese del Sassuolo, a cui avrebbe offerto Tameze ma anche Vojvoda e Linetty più un conguaglio economico per lasciare il giocatore.