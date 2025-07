Calciomercato Torino News: in arrivo Cyril Ngonge dal Napoli, un bel colpo per i granata perchè il belga può ricoprire vari ruoli.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS: ARRIVA NGONGE!

Un altro colpo per il calciomercato Torino, che potremmo definire scatenato in queste ultime ore: i granata hanno infatti chiuso per Cyril Ngonge, sulla base di 10 milioni di euro, e dunque regalano a Marco Baroni il secondo rinforzo dopo l’annuncio di Tino Anjorin, che sostituisce Samuele Ricci.

Ngonge di fatto prende il posto di Elijf Elmas, lui pure arrivato dal Napoli nel corso della sessione invernale di calciomercato. Si era un po’ perso per strada in una competitiva rosa partenopea, ma al Torino può decisamente ritrovarsi ed essere anche calciatore molto importante nel nuovo ciclo.

Un anno e mezzo nel Napoli, con un totale di 31 presenze in Serie A: arrivato per rinforzare una squadra in enorme difficoltà nel gennaio 2024, con Antonio Conte non è mai stato davvero considerato perché la concorrenza era davvero ampia e il tecnico salentino non è mai stato un fervido sostenitore del turnover massiccio, soprattutto con una sola competizione da affrontare visto che la strada in Coppa Italia si è interrotta molto presto per mano del Frosinone.

Dunque Ngonge, pagato tra l’altro 18 milioni di euro, era diventato un esubero: con lui il Napoli “realizza” una minusvalenza ma riesce comunque a piazzarlo, a Torino come già detto può rinascere.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, NGONGE NELLO SCACCHIERE DI BARONI

Ecco allora che il calciomercato Torino chiude a 10 milioni Cyril Ngonge: prende sempre più corpo il centrocampo della squadra granata, con Anjorin che sarà il regista in quello che possiamo ipotizzare essere il 4-2-3-1 di Marco Baroni, se l’allenatore fiorentino confermerà il sistema di gioco che ha adottato nella Lazio. Come si colloca Ngonge in questo sistema? L’eroe della salvezza del Verona, quella targata Marco Zaffaroni e arrivata allo spareggio, è di base un esterno destro e come tale potrebbe giocare; in realtà sa disimpegnarsi anche sull’altra fascia, e centralmente sulla trequarti.

Nell’Hellas spesso e volentieri faceva la seconda punta, se non addirittura il centravanti tattico; diciamo che almeno sulla carta potrebbe fare più fatica come laterale in un tridente offensivo puro, altro modulo che Baroni potrebbe adottare, ma certamente in termini generali il belga è una gran bella presa per il calciomercato Torino, a prescindere da dove sarà impiegato (potrebbe fare anche la mezzala). Naturalmente non basta per garantire ai granata una presenza fissa nella lotta all’Europa, ma intanto è una buona base di partenza.