Calciomercato Torino News: Clayton il primo nome ma anche il più difficile

Il calciomercato Torino non ha ancora dato a Paolo Vanoli un attaccante che possa sostituire Duvan Zapata e che soprattutto vada a garantire i gol che avrebbe potuto fare il colombiano durante la stagione. Nelle ultime settimane sono diversi i profili che la dirigenza granata ha seguito per accontentare il tecnico ex Venezia ma nessuna delle trattative portate avanti è poi mai andata a buon fine, i profili cercati poi sono stati tra i più differenti da quelli più simili a Zapata come Beto o Arnautovic a quelli più diversi come Kouamé o André Silva, ora però sembra che la dirigenza abbia deciso di affondare su due nuovi profili per portarne a casa almeno uno pur di colmare il vuoto lasciato dall’attaccante colombiano.

Diretta/ Atalanta Torino (risultato finale 1-1): Retegui sbaglia un rigore! (Serie A, 1 febbraio 2025)

Il primo nome del calciomercato Torino più difficile da arrivare e che forse convince meno Vanoli è quello di Clayton, attaccante brasiliano di ventisei anni in forza al Rio Ave con cui in questa stagione di Liga Portugal in 18 partite ha realizzato 10 gol e 2 assist, che stanno aiutando la sua squadra a ottenere la salvezza senza troppe difficoltà.Il giocatore poi è in prestito in Portogallo e quindi la squadra granata dovrebbe trattare con il club che detiene il cartellino del giocatore, il Vasco da Gama, ma dovrebbe anche convincere il Rio Ave a lasciar partire il suo goleador a metà stagione, le cifre che comunque chiederebbe il Vasco sono intorno ai 5 milioni, che il Torino potrebbe investire volentieri.

DIRETTA/ Torino Inter Primavera (risultato finale 3-0): è un trionfo granata! (1 febbraio 2025)

Calciomercato Torino News: Amine Salama la scelta della dirigenza

Il secondo profilo che il calciomercato Torino segue è quello di Amine Salama, attaccante francese di origine marocchina classe 2000 di proprietà dello Stade Reims con cui ha partecipato a 17 partite di Ligue 1 senza però trovare mai il gol, l’attaccante arriverebbe con un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni e andrebbe a trovare la continuità che in Francia, nonostante le tante presenze, non ha mai trovato partendo spesso dalla panchina, e che ha comportato la sua difficoltà nel trovare la rete. La scelta del calciomercato Torino è un cambio netto di strategia forse dovuto anche al cambio di modulo e tattico che Paolo Vanoli ha dovuto dare alla squadra con l’assenza di Duvan Zapata e la poca affidabilità di Antonio Sanabria.

Calciomercato Torino News/ Casadei, accordo verbale con il Chelsea: 13 milioni di euro (31 gennaio 2025)

Gli acquisti di Elmas e Casadei infatti spingono verso un Torino che abbandona la coppia d’attacco e probabilmente anche i tre difensori per spostarsi su un più solido 4-2-3-1 dove Che Adams può essere il terminale ultimo alle cui spalle si aggirano giocatori di talento e capaci di trovare il gol come i due nuovi acquisti Elmas e Casadei ma anche giocatori già presenti in rosa come Vlasic e Karamoh.