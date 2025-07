Il calciomercato Torino segue Vaclav Cerny come esterno per il nuovo attacco. Saul Coco può essere venduto

Calciomercato Torino News: Saul Coco tratta l’addio

La dirigenza granata ha l’obbligo di costruire una squadra adatta alle richieste di Marco Baroni e per farlo ha bisogno di concludere acquisti nel reparto offensivo dove mancano gli esterni e i trequartisti e soprattutto dove la fiducia in Duvan Zapata come punta titolare non è più certa per via del brutto infortunio dello scorso anno. Il calciomercato Torino quindi sta valutando diversi profili di giocatori che possono arrivare con prezzi ridotti o tramite prestiti e che vadano a riempire le lacune della squadra, allo stesso tempo però potrebbero concludere alcune cessioni che aumenterebbero il budget per i trasferimenti.

Calciomercato Bologna News/ Niakhaté altro acquisto in difesa, Kevin per sostituire Ndoye (10 luglio 2025)

Chi sembrava ormai essere ad un passo dall’addio era il difensore centrale Saul Coco che aveva ricevuto e accettato l’offerta qatariota dell’Al Duhail, le due squadre non avevano trovato un accordo ma l’atteggiamento del giocatore non è piaciuto alla squadra che ora ha accettato di cedere il giocatore.

Il Torino sta quindi ascoltando possibili offerte per il giocatore, in particolare quella dello Spartak Mosca che vuole offrire i 10 milioni del valore del giocatore e forse anche qualcosa in più arrivando intorno ai 15 milioni, ora la palla passa al giocatore che però sembra convinto di accettare con l’aumento dell’ingaggio.

Calciomercato Milan News/ Servono 30 milioni per un attaccante, Allegri e Tare ci pensano (10 luglio 2025)

Calciomercato Torino News: Vaclav Cerny il primo esterno di Baroni

Per il reparto offensivo invece il calciomercato Torino sta valutando due nomi che potrebbero essere acquistati indipendentemente uno dall’altro, si tratta di due esterni offensivi che possono giocare su entrambe le fasce e che potrebbero essere i due titolari in caso non venissero ingaggiati altri giocatori.

Il primo è Vaclav Cerny, esterno ceco di ventisette anni di proprietà del Wolfsburg ma che l’ultimo anno è stato in prestito al Rangers Glasgow con cui quest’anno ha giocato 33 partite e segnando 12 gol e fornendo 4 assist, la proposta dei tedeschi è di un prestito con diritto di riscatto a 10 o 8 milioni.

Calciomercato Juventus News/ Pronto l'assalto a un protagonista della nostra Serie A! (oggi 10 luglio 2025)

Il secondo attaccante che si potrebbe aggiungere all’acquisto di Cerny è Willian che è rimasto svincolato dopo la fine del suo ultimo contratto con il Fulham, il brasiliano si è proposto ai granata rendendosi disponibile anche per abbassare il suo stipendio ma l’età molto avanzata, trentasei anni, non convince la dirigenza.

Nelle ultime stagioni l’ex Chelsea è rimbalzato tra la Grecia con la maglia dell’Olympiacos e l’Inghilterra con il Fulham senza però avere un ruolo da protagonista ma venendo impiegato dalla panchina così da spaccare le partite con la sua velocità o risolverle con la sua tecnica.