Calciomercato Torino News, Matteo Prati il nuovo regista granata

Dopo l’esonero di Paolo Vanoli i granata sono alla ricerca di un nuovo tecnico che possa guidare la squadra verso un ritorno tra i primi 10 posti, e magari anche qualcosa di più come la qualificazione in Europa, per questo il patron Urbano Cairo ha deciso di portare a termine diversi acquisti per rinforzare una rosa che ha mostrato diversi limiti. Il calciomercato Torino quindi porterà sicuramente un attaccante, forse anche due se dovesse esserci qualche occasione, ma non si fermerà qui e andrà anche a sostituire i sicuri partenti con giocatori di simile livello ma di età minore.

Il giocatore che dovrebbe finanziare gli acquisti è Samuele Ricci, da cui il Torino spera di ricavare almeno 30 milioni, su di lui c’è infatti l’interesse del Milan, la squadra avrà quindi la necessità di aggiungere un centrocampista di ragionamento che possa importare le azioni e allo stesso tempo fare da filtro in fase difensiva. L’indiziato numero uno è Matteo Prati, centrocampista italiano classe 2003 del Cagliari che quest’anno ha giocato solamente 12 partite e che con 10 milioni, forse anche qualcuno meno, potrebbe lasciare la Sardegna per vestire la maglia granata.

Calciomercato Torino News, Joaquin Correa occasione a parametro zero

Per l’attacco invece sono molti i nomi che il calciomercato Torino starebbe seguendo, il primo e preferito dalla società è Joaquin Correa, l’argentino infatti potrebbe arrivare a parametro zero dopo 4 anni non facili in maglia Inter, e potrebbe essere perfetto per l’attacco a due con Adams o Zapata, che però ci metterà ancora un po’ prima di rientrare. Una delle altre possibilità arriva sempre dall’Inter e risponderebbe al nome di Marko Arnautovic, anche l’austriaco infatti si libererà a zero dall’Inter e potrebbe perfettamente prendere il posto di Zapata fino al suo ritorno in campo.

Un’altra occasione per il calciomercato Torino, a parametro zero, invece, potrebbe essere Luka Jovic, l’attaccante serbo è stato ai margini del Milan per gran parte della stagione, salvo poi rientrare negli ultimi mesi che però non gli sono valsi il rinnovo di contratto, ora l’ex Fiorentina andrà alla ricerca di una nuova sistemazione che potrebbe essere anche fuori dalla Serie A. Le opzioni che Cairo e il resto della dirigenza avrebbero individuato per l’attacco ma con una spesa anche non indifferente sarebbero Nikola Krstovic, attaccante del Lecce per cui serviranno tra i 25 e i 30 milioni, e Andrea Pinamonti, che non verrà riscattato dal Genoa e che con 15 milioni potrebbe lasciare il Sassuolo.