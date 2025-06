Calciomercato Torino News: a centrocampo piace Alessandro Romano ma la Roma non molla, si può allora virare su Ondrej Duda.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS: INTOPPO PER ROMANO

Manovre anche per il calciomercato Torino, che sta lavorando per la prossima stagione: l’obiettivo naturalmente è quello di fare meglio dello scorso anno e provare a inserirsi nella corsa all’Europa, anche solo la Conference League, ma perché sia così bisogna migliorare la rosa a disposizione di Marco Baroni.

Calciomercato Torino News/ Affari in corso con l'Empoli: sono in arrivo due elementi!

Ultimamente la società granata sembra aver individuato un giovane calciatore sul quale puntare: si tratta di Alessandro Romano, che ha chiuso con 6 gol e 3 assist una più che positiva stagione con la Roma Primavera, tenendo conto che è un centrocampista nato nel 2006.

Romano nel Torino potrebbe trovare spazio e proseguire nel suo percorso di crescita facendo il grande salto in Serie A, ma al momento mancherebbe ancora l’accordo tra le due società: l’inghippo sta infatti in una eventuale recompra che la Roma vorrebbe inserire nell’affare, perché i Friedkin vogliono mantenere il controllo su Romano.

Calciomercato Torino News/ Passi avanti per Anjorin, offerta dal Qatar per Coco (27 giugno 2025)

Il contrario del Torino, pronto a sborsare 7 milioni di euro in questa sessione di calciomercato ma per un acquisto che non preveda una prelazione futura da parte dei giallorossi: i granata insomma non vogliono correre il rischio di contribuire alla crescita di un calciatore che poi potrebbe diventare grande altrove. Una fase di stallo allora, vedremo se si risolverà magari su precisa richiesta dello stesso Romano.

UN’ALTERNATIVA A CENTROCAMPO

Il calciomercato Torino valuta allora delle alternative per il centrocampo, e una di queste riguarda un calciatore che Marco Baroni conosce molto bene. Si tratta di Ondrej Duda, il cui profilo è molto diverso: ha 12 anni più di Romano e per lui il percorso sarebbe differente, ma il vantaggio è quello di avere già esperienza in Serie A visto che lo slovacco ci è arrivato nel gennaio 2023 – acquistato dal Colonia – e dopo sei mesi al Verona sotto la guida di Marco Zaffaroni ha centrato un’altra splendida salvezza proprio con Baroni come allenatore, disputando 32 partite e segnando anche un gol.

Calciomercato Torino News/ Raux-Yao rinforza la difesa, Ikoné per l’attacco (25 giugno 2025)

Si tratta di un elemento offensivo, da questo punto di vista simile a Romano per caratteristiche anche se nel nostro campionato ha smarrito per strada il senso del gol; nel Verona però aveva compiti anche di difesa e si è sacrificato, fornendo sempre un ottimo contributo alla causa dell’Hellas. Tra l’altro Duda è in scadenza di contratto: potrebbe arrivare a parametro zero e allora potrebbe essere una gran bella occasione per un Torino alla ricerca di elementi che possano dare una mano nel settore di mezzo, soprattutto adesso che è partito Samuele Ricci (qui ovviamente si tratta di giocatori diversi, ma tant’è). Vedremo: Baroni conosce molto bene Duda, lo slovacco conosce il suo vecchio allenatore e i due si potrebbero anche ritrovare in granata…