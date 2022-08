Calciomercato Torino news/ Ecco Ilkhan, si tratta con il West Ham per Vlasic

Calciomercato Torino news, ripresi i contatti col West Ham per Vlasic

In casa Torino prosegue la ricerca di rinforzi da consegnare a mister Juric in questi mesi di calciomercato estivo. Nello specifico, i piemontesi hanno messo nel mirino Nikola Vlasic, trequartista di proprietà del West Ham con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2026. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttosport, i granata starebbero spingendo con i londinesi per aggiudicarsi il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ancora da trovare l’intesa economica sia sul trasferimento che con l’entourage del giocatore in merito allo stipendio ma il ventiquattrenne croato potrebbe accettare la corte degli italiani così da rilanciarsi dopo aver collezionato lo scorso anno solamente una rete e tre assist vincenti per i compagni in ben 36 apparizioni complessive tra campionato e coppe, senza dimenticare le cinque presenze col CSKA Mosca.

Calciomercato Torino news, è arrivato il giovane Ilkhan

Nel frattempo il Torino ha completato un’altra operazione di calciomercato in questa sessione estiva aggiudicandosi il giovane Emirhan Ilkhan dal Besiktas. I granata hanno versato i 4,5 milioni di euro della clausola rescissoria ai bianconeri ed il giocatore è arrivato ieri sera in Piemonte dove all’aeroporto ha dichiarato: “Sono pronto e sono felice di essere qui.” Nella giornata odierna il diciottenne completerà le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto col Toro.

