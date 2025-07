Il calciomercato Torino può aggiungere due nuovi attaccanti Eguinaldo e Cyril Ngonge. Sebastian Walukiewicz vicino alla cessione in prestito

Calciomercato Torino News: Sebastian Walukiewicz lascia per cercare spazio

La squadra granata è vicina alla conclusione della prima trattativa per un attaccante esterno, fondamentale per il modulo di Marco Baroni che però necessita ancora di almeno un acquisto in quella posizione vista la carenza di giocatori con quelle caratteristiche nella rosa granata che negli ultimi anni ha sempre giocato con due punte e un centrocampo ricco. Il calciomercato Torino però oltre agli acquisti ha bisogno di sfoltire la rosa soprattutto in difesa dove nelle passate stagioni il modulo con la difesa a 3 imponeva la presenza di numerosi giocatori in quel ruolo, ora non più necessari.

Calciomercato Serie A News/ Luan Patrick lascia Verona, Oristanio diviso tra Torino e Parma (10 luglio 2025)

Chi è vicino alla cessione è uno dei difensori che è arrivato nell’ultimo giorno del mercato dello scorso anno e che è stato impiegato in ben 29 partite, con la difesa a 4 di Baroni avrà meno spazio e per giocare ha scelto di accettare l’opportunità fornitagli da una delle neopromosse. La squadra che prenderà in prestito il difensore polacco è la Cremonese che con Davide Nicola verrà schierata con una difesa a 3, modulo che più si addice all’ex calciatore dell’Empoli, e che gli permette di mettere al servizio la sua esperienza della squadra appena arrivata in Serie A.

Calciomercato Torino News/ Cerny opzione come esterno, Coco resta sul mercato (10 luglio 2025)

Calciomercato Torino News: Eguinaldo e Cyril Ngonge i due colpi in attacco

Le prime operazioni in entrata che il calciomercato Torino farà sono nel reparto offensivo, in particolare sulle fasce dove sono necessari almeno due acquisti vista la carenza di opzioni in quella zona di campo, il nuovo nome che scalda la dirigenza granata è quello di Eguinaldo, classe 2004 brasiliano dello Shakhtar Donetsk. L’esterno è arrivato in Europa nel 2023 dal Vasco da Gama ma solo in questa stagione ha iniziato ad entrare in maniera stabile nelle rotazione della squadra collezionando 26 presenze nelle quali ha realizzato 6 gol e 7 assist.

Calciomercato Torino News/ Cairo piazza un altro colpo, arriva per 10 milioni! (oggi 6 luglio 2025)

Prima di decidere se investire una cifra importante sul giocatore brasiliano, il calciomercato Torino dovrebbe ufficializzare l’acquisto di un altro esterno offensivo ma questa volta in arrivo dalla Serie A, Cyril Ngonge il venticinquenne belga che veste la maglia del Napoli. L’ex giocatore dell’Hellas Verona era stato seguito per quasi un mese dalla squadra granata per poi essere ad un passo dal ritorno in patria al Club Brugge che però alla fine ha optato per l’acquisto di Carlos Borges dall’Ajax, si è quindi rifatto sotto il Torino che offrendo 8 milioni riuscirà a portarsi a casa il giocatore richiesto da Baroni.