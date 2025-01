Calciomercato Torino News: pronta l’offerta per Eljif Elmas

Il calciomercato Torino negli ultimi giorni ha temporaneamente bloccato la ricerca di un attaccante per sostituire l’infortunato Duvan Zapata e si è lanciato alla ricerca di un giocatore che possa essere il nuovo fantasista della squadra e che possa occupare più ruoli, offrendo così a Paolo Vanoli la possibilità di variare lo schema di gioco a gara in corso o da una partita all’altra, il nome su cui i granata sono forti è quello di Cengiz Under ma l’esterno turco non sembra troppo convinto di lasciare il Fenerbahce e per questo la dirigenza del Torino ha deciso di inseguire nuovi profili.

Il giocatore individuato come alternativa a Under è una vecchia conoscenza del campionato italiano che nella sua nuova squadra ha trovato poco spazio e che tornerebbe in Serie A per ritrovare minuti e un trampolino di lancio verso nuove esperienze, il giocatore in questione è Eljif Elmas, trequartista o esterno macedone che nella scorsa sessione di mercato invernale è passato dal Napoli al Red Bull Lipsia per 24 milioni. Il Torino ha deciso di puntare su di lui ed è disposto ad offrire 15 milioni per avere Elmas a titolo definitivo e immediatamente così da metterlo a disposizione di Vanoli il prima possibile.

Calciomercato Torino News: Andrea Carboni e Jay Idzes nomi per la difesa

Oltre al centrocampo e all’attacco il calciomercato Torino lavora per aggiungere un difensore alla sua rosa e negli ultimi giorni ne sono stati attenzionati due del nostro campionato che potrebbero essere dei validi rinforzi per i granata. Il primo è Andrea Carboni, difensore centrale classe 2001 del Monza che quest’anno ha giocato 17 partite e che come già altri della sua squadra, potrebbe essere ceduto per fare cassa. Il Torino è disposto ad acquistarlo a titolo definitivo intorno ai 3 milioni o ad una cifra più alta, 5 milioni, ma con la formula del prestito con diritto di riscatto fino alla fine della stagione.

L’altro nome che il calciomercato Torino sta seguendo per rinforzare il suo reparto è quello di Jay Idzes, difensore indonesiano nato in Olanda classe 2000 di proprietà del Venezia e che nella difesa a 3 di Eusebio Di Francesco quest’anno ha sempre fornito ottime prestazioni nelle 19 partite in cui è stato impiegato trovando anche 1 gol. Qui la trattativa è più difficile per la volontà della squadra veneta di lottare fino alla fine per la sua salvezza e quindi se dovesse essere fatta l’operazione andrebbe a costare ai granata qualche milione in più rispetto a Carboni.