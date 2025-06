Calciomercato Torino News: Giovanni Simeone il sostituto di Zapata

I granata hanno già scelto il futuro condottiero della squadra e la scelta è ricaduta su Marco Baroni che dopo la buona stagione con la Lazio avrà l’opportunità di mettersi in mostra in un’altra ottima squadra che sogna di tornare a lottare per un posto in Europa, il tecnico però prima di accettare ha richiesto al suo nuovo presidente sicurezze sul fronte degli acquisti. Cairo quindi dovrà ora mettere mano al portafoglio e regalare al nuovo allenatore almeno due giocatori nelle zone di campo che più erano state criticate dallo stesso Vanoli ma che a gennaio non sono state sistemate.

Calciomercato Napoli News/ ADL promette nuovi innesti, contatti pure con Soler dopo De Bruyne (5 giugno 2025)

La principale è l’attacco dove sicuramente tornerà Duvan Zapata ma non potendo dare la certezza di essere al 100% Baroni ha chiesto l’acquisto di un giocatore ormai finito ai margini del progetto della sua squadra, Giovanni Simeone, il cholito ha quasi toccato i 30 anni e quest’anno ha segnato solo 1 gol nelle 30 partite giocate come subentrato. Il Napoli sta cercando di aggiungere un ulteriore attaccante in rosa e per questo potrebbe essere pronto a cedere l’argentino per 5 milioni, al Torino l’attaccante sarebbe il partner di Adams per il primo periodo per poi essere la prima alternativa ai due.

Calciomercato Verona News/ Dawidowicz verso il Pisa, Suslov e Tchatchoua verso Roma (5 giugno 2025)

Calciomercato Torino News: Michael Folorunsho o Jacopo Fazzini le possibilità a centrocampo

Ci saranno poi senza dubbio delle operazioni a centrocampo per il calciomercato Torino, Casadei sarà il centro del progetto ma il suo compagno di reparto Ricci è prossimo alla cessione ed Elmas è stato deciso di non riscattarlo, la dirigenza granata ha quindi fatto due proposte al nuovo tecnico a cui ora toccherà il compito di scegliere. Il primo nome è una vecchia conoscenza di Baroni, Michael Folorunsho, il centrocampista andrà sicuramente via da Napoli e potrebbe riabbracciare il tecnico che aveva avuto nel suo anno a Verona, la trattativa potrebbe anche essere chiusa a titolo definitivo con un’offerta da 8 milioni.

Calciomercato Lecce News/ Krstovic lascia al suo posto Colombo, piace Birindelli dal Monza (5 giugno 2025)

L’alternativa al giocatore del Napoli è un giocatore la cui squadra è retrocessa e potrebbe quindi essere costretta a cederlo per fare cassa o per la volontà dello stesso, si tratta di Jacopo Fazzini, classe 2003 che con l’Empoli in questa stagione ha segnato 4 gol e fornito 1 assist. Su di lui c’è il forte interesse anche della Lazio, che lo segue già dalla sessione invernale, ma se anticipata il centrocampista potrebbe andare a Torino per soli 10 milioni per poi essere impiegata in un centrocampo a 3 o come trequartista, non è da scartare neanche la possibilità che entrambi i due centrocampisti vengano acquistati dopo la cessione di Ricci.