CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Il Marsiglia pensa ad Ilic, affare bloccato col Verona

Il Torino sta agendo in questa sessione di calciomercato invernale tramite i suoi dirigenti al fine di migliorare l’organico a disposizione di mister Ivan Juric per il prosieguo della stagione. In quest’ottica dunque i granata stavano trattando con l’Hellas Verona per l’acquisto sia di Ivan Ilic che di Isak Hien ma l’operazione sembra aver subito una brusca frenata. Come spiegato da Sky Sport, l’Olympique Marsiglia si sarebbe infatti inserito prepotentemente nella corsa al ventunenne serbo, già nel mirino della Lazio, offrendo ben una cifra vicina ai 20 milioni di euro per il suo cartellino e quindi soddisfando la richiesta degli scaligeri.

L’arrivo di Ilic al Torino in questa finestra invernale di calciomercato potrebbe dunque non concretizzarsi. Per questa ragione i piemontesi stanno già valutando altri profili ed il nome più caldo sarebbe rappresentato da Jean-Victor Makengo, ventiquattrenne francese sotto contratto con l’Udinese fino al 30 giugno del 2025. Il centrocampista era già stato sondato nei giorni scorsi e questa settimana i discorsi con i friulani potrebbero proseguire specialmente se il direttore Vagnati dovesse rinunciare al serbo del Verona.

Nella trattativa con il Verona per Ilic, il Torino si era interessato per l’acquisto anche di Isak Hien, ventiquattrenne svedese legato ai gialloblu fino al 30 giugno del 2026. Secondo quanto riportato da Toro.it, i granata non sarebbero del tutto convinti di voler tornare a trattare il solo difensore centrale se non dovessero mettere le mani pure sul centrocampista dei veneti.

