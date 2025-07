Il calciomercato Torino deve scegliere tra Franco Israel e Kjell Scherpen per il nuovo portiere. Andrea Colpani sarà il primo regalo offensivo per Baroni

Calciomercato Torino News: Andrea Colpani è il fantasista di Baroni

Fino a questo momento sono stati fatti tanti nomi per il calciomercato Torino senza che però nessuno venisse poi confermato, partendo da Ngonge arrivando a Zaniolo e passando per il riscatto di Elmas, il nuovo allenatore granata sta venendo riempito di promesse che però in questo momento non stanno venendo mantenute.

Calciomercato Milan News/ Jashari, il giocatore torna ad allenarsi: rossoneri alla finestra (22 luglio 2025)

Per questo i tifosi e lo stesso tecnico hanno richiesto una maggiore chiarezza da parte della dirigenza e soprattutto un maggiore impegno in questa sessione di trasferimenti che deve trasformare una squadra abituata ad un certo modulo ad uno molto diverso.

Il regalo che quindi Cairo potrebbe fare ai suoi tifosi e al suo nuovo tecnico è quello di un giocatore che fa della sua bravura tecnica una caratteristica del suo gioco e che può essere impiegato sia come trequartista che come esterno dietro alla punta nel 4-2-31 che metterà in campo il tecnico.

Calciomercato Bologna News/ Spesa in Belgio per i rossoblù, Ivanovic e Siquet gli obiettivi (22 luglio 2025)

Il giocatore scelto è Andrea Colpani, fantasista ventiseienne del Monza ma che difficilmente rimarrà in biancorosso in Serie B, la sua cessione potrebbe essere conclusa con un’offerta da 15 milioni o ancora più facilmente con un prestito oneroso con diritto di riscatto a quella cifra.

Calciomercato Torino News: Franco Israel o Kjell Scherpen a difendere la porta

Dove poi il calciomercato Torino sta cercando di operare è la porta dove non si ha intenzione di trattenere Milinkovic-Savic visto il suo contratto in scadenza nel 2026 tanto che se dovesse rimanere potrebbe essere lasciato in panchina per tutta la durata della prossima stagione.

Calciomercato Atalanta News/ Chiesa, contatti serrati con il Liverpool: sostituirà Lookman (22 luglio 2025)

Il primo obiettivo granata per il nuovo numero uno è Franco Israel, portiere uruguaiano di venticinque anni che gioca nello Sporting Lisbona dove dopo una prima metà di stagione da titolare è stato sostituito da Rui Silva, il prezzo non dovrebbe essere elevato tanto che con 5 milioni si potrebbe chiudere.

L’alternativa al giocatore campione di Portogallo è un ragazzo che negli anni passati sembrava poter essere di grande prospettiva salvo poi perdersi in vari prestiti e trasferimenti, si tratta di Kjell Scherpen, portiere olandese venticinquenne del Brighton ma cresciuto nell’Ajax e che arriva da una discreta stagione con lo Sturm Graz.

Il costo del giocatore è sempre intorno ai 5 milioni ma i granata potrebbe non essere l’unica squadra interessata al giocatore che sembra interessare anche al Red Bull Salisburgo, da anni senza un portiere convincente e che ha apprezzato l’ultima stagione in Austria del ragazzo.