Il calciomercato Torino vede i granata molto attivi e Cairo vuole accontentare in tutto e per tutto le richieste dell'allenatore Baroni.

Calciomercato Torino news, granata molto attivi per rinforzare la rosa

L’ultima stagione è stata abbastanza deludente e per questo il calciomercato Torino si preannuncia scoppiettante con Cairo e Vagnati al lavoro per accontentare in toto tutte le richieste del neo allenatore Baroni, chiamato a riportare il club in zona europea dopo diversi anni molto difficili. E il club lavora cosi attentamente sul mercato.

Diretta/ Cremonese Torino (risultato finale 1-4): Balcot cala il poker! (amichevole, oggi 26 luglio 2025)

La società ha venduto Milinkovic Savic al Napoli mentre ha fatto il percorso inverso Ngonge, arrivato in prestito con diritto di riscatto in maglia granata. Oltre a lui però dovrà arrivare almeno un altro rinforzo in attacco e la squadra granata vedi diversi nomi per rinforzare un reparto che ha il rientrante Duvan Zapata e il partente Sanabria.

Calciomercato Torino News/ Ngonge, ora è ufficiale. Milinokvic Savic al Napoli: è fatta (25 luglio 2025)

Piace Simeone ma occhio anche ad altri affari e intanto il ds Vagnati è al lavoro per una doppia trattativa. I granata offrono poco meno di 15 per arrivare ad Elmas, già negli ultimi 6 mesi a Torino ed autore di una buona stagione e l’ala Aboukhlal, giocatore classe 2006 che viene valutato poco più di circa 10 milioni di euro.

Calciomercato Torino news, vari nomi per la trequarti

Dopo Ngonge il calciomercato Torino potrebbe vedere altri nomi tra trequarti e attacco ed oltre al già citato Elmas il club vuole chiudere il prima possibile per Gaetano Oristanio, giocatore che piace molto a Baroni e che potrebbe arrivare per una cifra di poco superiore ai 7 milioni di euro, un profilo interessante e che potrebbe fare al caso della squadra granata.

Calciomercato Torino News/ Israel o Scherpen il nuovo portiere, Colpani il regalo per Baroni (22 luglio 2025)

In uscita è ufficiale l’addio di Walukiewicz, partito ufficialmente per Sassuolo ma non sono esclusi però rinforzi in difesa e la squadra valuta vari nomi che possono fare al caso della formazione torinese. In porta al posto di Milinkovic Savic ci sarà l’ex Juve e Sporting Lisbona Israel, estremo difensore in cui il club granata crede davvero molto.

Nel caso di affare negativo con Oristanio l’alternativa è in casa Monza ed è Colpani, un giocatore molto ambito in serie A e che i granata tendono comunque d’occhio. Il Torino disputerà oggi un amichevole ma intanto Vagnati lavora sul mercato e nei prossimi giorni sono previsti diversi colpi per quel che riguardano centrocampo e attacco.