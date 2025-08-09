Il calciomercato Torino vede i granata lavorare su altri profili e Cairo vuole accontentare la squadra con rinforzi su tutti i reparti.

Calciomercato Torino, Cairo vuole sistemare la rosa

Urbano Cairo lo ha detto a più battute, quest’anno vuole fare i fatti con il calciomercato Torino e vuole sistemare la rosa a disposizione di Marco Baroni. La squadra granata è tra le più attive, ha fatto vari movimenti e non è affatto finita qui con il club che vuole rinforzare tutta la rosa e accontentare cosi i tifosi

Nelle ultime ore è sfumata definitivamente la pista che portava a Mattia Liberali, profilo che piaceva molto e che era in uscita dal Milan ma che alla fine ha firmato con il Catanzaro. Il club granata vuole comunque rinforzare il centrocampo ed al primo posto sulla lista del club è Elmas, che potrebbe rientrare dopo il prestito e sono continui i contatti tra i granata ed il Lipsia.

L’affare si può chiudere nelle prossime ore e l’idea è chiudere un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro, il club è ancora al lavoro. L’idea del club è poi chiudere un doppio colpo a centrocampo ed oltre a Elmas si lavora ad un giocatore che possa sostituire Ricci nelle rotazioni ed il club ha le idee chiare a riguardo.

Calciomercato Torino, si guarda in serie B

Il calciomercato Torino vede possibili due rinforzi a centrocampo con il club che potrebbe pescare in serie B alcuni profili molto interessanti. In primo luogo il club vuole chiudere per un rinforzo di fantasia e si vuole chiudere per Gaetano Oristanio, nome con grandi margini di miglioramento e le parti stanno trovando ancora un accordo.

Il giocatore viene valutato 10 milioni di euro e il Torino offre prestito con diritto a 8 milioni, si cerca la quadra, ma l’affare non è semplice. La novità dell’ultim’ora è però l’interesse per Nicolussi Caviglia del Venezia, giocatore in uscita e ambito anche da Bologna e Fiorentina.

Occhio anche alla situazione in difesa dove è sfumato Idzes, centrale che si è accasato al Sassuolo. Si cerca un centrale difensivo ma molto è legato anche a Coco, giocatore in uscita ma al momento senza grosse offerte all’orizzonte. Il club valuta alcuni nomi ma è tutto legato alle uscite.