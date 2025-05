Calciomercato Torino News: Leo Jardim sostituisce Milinkovic-Savic

La stagione granata non ha soddisfatto in pieno i tifosi e la dirigenza, l’obiettivo è vero è stato raggiunto ma si sperava che il piazzamento in classifica potesse essere più alto, a non essere apprezzato è stato poi l’atteggiamento delle ultime partite che hanno visto un solo punto in 5 partite. Mentre il presidente Cairo riflette sul futuro di Paolo Vanoli il calciomercato Torino sta già lavorando per la prossima stagione con le cessioni di alcuni giocatori vicini alla scadenza del contratto o che non hanno convinto in questa stagione, l’acquisto dei loro sostituti e i riscatti di importanti elementi della squadra.

Uno dei più importanti indiziati a lasciare i granata in estate è Milinkovic-Savic che è seguito dal Napoli per prendere il posto di Meret o da Milan e Roma in caso di cessione dei loro titolari Maignan e Svilar, il portiere serbo è in scadenza nel 2026 e non sembra intenzionato a rinnovare e quindi per 10 milioni potrebbe salutare. Al suo posto il Torino vorrebbe portare in Italia Leo Jardim, portiere brasiliano di trent’anni in forza al Vasco da Gama ma con un passato in Europa al Lille, il suo valore è di 7 milioni ma il suo trasferimento potrebbe essere concluso senza troppe difficoltà con 5.

Calciomercato Torino News: Marcus Pedersen addio dopo solo un anno

Il calciomercato Torino in uscita non si conclude qua, infatti con molta certezza possiamo dire che a lasciare i granata sarà anche Marcus Pedersen, nonostante sia stato acquistato dal Feyenoord l’estate passata, il terzino norvegese non ha convinto tecnico e dirigenza e l’interesse di diverse squadre turche potrebbe soddisfare il Torino che così rientrerebbe della spesa. Per il giocatore infatti sembrerebbero essersi mosse il Galatasaray, il Besiktas e l’Istanbul Basaksehir disposte a mettere sul piatto 7 milioni, il doppio rispetto ai 3,5 spesi dai granata per assicurarsi il cartellino.

I problemi della squadra granata quest’anno sono stati molti e sicuramente l’infortunio di Zapata non ha aiutato la squadra nel trovare con continuità il gol, nonostante questo però uno degli attaccanti potrebbe lasciare dopo 4 anni in maglia Torino. Il calciatore in questione è Antonio Sanabria che quest’anno è dovuto scendere in campo 27 volte ma ha realizzato solo 2 gol e 1 assist, l’esperienza del paraguaiano però fa gola ad una delle neo promosse che potrebbe anche offrirgli un ruolo importante all’interno della squadra, è il Pisa che si è mosso per l’attaccante proponendo un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.