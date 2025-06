Il calciomercato Torino potrebbe portare a termine un doppio acquisto, quello di Cyril Ngonge in attacco e Warren Bondo a centrocampo

Calciomercato Torino News: Cyril Ngonge, una vecchia conoscenza del tecnico

La squadra granata potrebbe vivere nelle prossime settimane una grande trasformazione con la cessione ormai quasi certa di Milinkovic-Savic in direzione Napoli e quella probabile di almeno un centrocampista, forse anche di più in caso dovessero arrivare delle giuste offerte. Il calciomercato Torino quindi dovrà sostituire i giocatori partenti e soprattutto fornire al nuovo tecnico Marco Baroni dei giocatori che possano interpretare nel migliore dei modi il suo stile di calcio e che possano adattarsi al suo modulo che prevede una fase offensiva più ricca con un numero maggiore di giocatori.

La rosa del Torino poi ha la necessità di aggiungere degli esterni d’attacco visto che nessuno dei giocatori può interpretare quel ruolo in maniera ottimale, i profili seguiti non sono molti e si concentrano soprattutto su quei giocatori che sono finiti ai margini nelle loro squadre e che possono essere presi senza un esagerato sforzo economico. Il nome più seguito è quello di Cyril Ngonge, esterno belga di proprietà del Napoli e che Baroni ha già avuto modo di allenare nel suo anno a Verona, quest’anno ha giocato 18 partite ma mai come titolare e potrebbe essere girato in prestito o acquistato per meno di 10 milioni.

Calciomercato Torino News: muscoli a centrocampo con Warren Bondo

Come detto poi il calciomercato Torino potrebbe subire delle perdite a centrocampo e per questo la dirigenza sta iniziando a valutare diverse possibilità per il futuro, il tecnico poi ha chiesto un giocatore dalla grande forza fisica e che possa prendere il posto che aveva Guendouzi nell’ultima stagione. Il profilo scelto è quello di Warren Bondo, classe 2003 francese che veste la maglia del Milan, quest’anno ha giocato 24 partite in Serie A tra i rossoneri e il Monza, il suo valore è di 10 milioni e porterebbe esattamente le caratteristiche richiesta da Baroni.

Infine un giocatore che piace molto all’allenatore e per cui ha chiesto uno sforzo alla società è Cristian Volpato, trequartista italiano di ventun’anni che milita nel Sassuolo, in questa stagione di Serie B ha segnato 4 gol e fornito 6 assist in 18 partite con i quali ha aiutato i neroverdi ha vincere il campionato e tornare in Serie A. Con 8 milioni potrebbe essere portato a Torino e darebbe al tecnico il giocatore che possa legare il gioco da i centrocampisti agli attaccanti ma che allo stesso tempo possa essere pericoloso in fase realizzativa.