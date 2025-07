Calciomercato Torino News: l'attaccante del Napoli si trasferirà in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro per l'ex Verona (25 luglio 2025)

CALCIOMERCATO TORINO, RISCATTO ALTO PER NGONGE

Il calciomercato Torino ha ufficializzato l’arrivo di Cyril Ngonge. L’esterno offensivo ha firmato con il club granata in prestito ad 1 milione con diritto di riscatto a 18 ovvero quanto il Napoli aveva sborsato per strapparlo dal Verona.

Baroni lo ha allenato già ai tempi del Verona con cui ha giocato 21 partite segnando 6 gol e 2 assist, ora la speranza è quella di poterlo vedere a quei livelli anche al Torino. In base a quello verrà deciso se riscattarlo o meno.

Certamente la cifra non è bassa ed è molto simile a quella che sarebbe servita al Toro per riscattare a tutti gli effetti Elmas, situazione che non si è avverata nonostante le prestazioni del macedone ex Napoli siano state molto positive.

CALCIOMERCATO TORINO, MILINKOVIC SALUTA

Il calciomercato Torino saluta il proprio portiere. Vanja Milinkovic Savic sarà presto il nuovo estremo difensore del Napoli che ha chiuso a tutti gli effetti l’accordo per portiere il serbo a giocarsi quotidianamente un posto con Meret.

Una trattativa di mercato che è durata molto, ma che finalmente ha trovato la sua svolta decisiva con il pagamento di 21,5 milioni diviso in 4 anni. È stata dunque superata la cifra da 18 milioni della clausola, ma verrà diluito in più stagioni.

Il Torino aveva sondato il terreno per Caprile, ma ormai non ci sono dubbi sul prossimo portiere dei granata che sarà Israel. In forza allo Sporting Lisbona, l’uruguaiano ha disputato alcune stagioni nelle giovanili della Juventus.