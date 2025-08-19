Calciomercato Torino news: si pensa al doppio colpo dal Venezia con l'ex Juventus e Oristanio. Il paraguaiano verso la Cremonese di Nicola (19 agosto 2025)

CALCIOMERCATO TORINO, LA MOSSA DI BARONI

Il calciomercato Torino è alla ricerca degli ultimi colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Marco Baroni. La partita di Coppa Italia contro il Modena è stata a due volti: primo tempo molto negativo con tanto di fischi da parte del pubblico e ripresa più pimpante.

A fare la differenza è stata la sostituzione eseguita dall’ex tecnico della Lazio con l’ingresso di un centrocampista in più (Ilkhan) al posto di un esterno offensivo (Aboukhlal), così da rinforzare numericamente la zona nevralgica del campo.

Per questo i granata starebbe accelerando, passando da uno spregiudicato 4-2-3-1 ad un più accorto 4-3-3 che garantirebbe così maggior copertura in mezzo al campo, meno sortite offensive centrali dagli avversari e più ordine.

CALCIOMERCATO TORINO, NICOLUSSI IN POLE

Il calciomercato Torino insegue dunque un centrocampista e il nome in pole position è quello di Hans Nicolussi Caviglia. L’attuale centrocampista del Venezia sarebbe ben felice di tornare in Serie A dopo la retrocessione dell’anno passato.

Caviglia è inseguito anche da Bologna e Fiorentina, ma i granata hanno fiducia e ottimismo nel portare a termine l’operazione. A proposito di Venezia, il Torino si è interessato anche per quanto riguarda Gaetano Oristanio.

Sul fronte cessioni Antonio Sanabria è ormai prossimo alla cessione. Con l’arrivo di Giovanni Simeone è stato trovato anche il sostituto numerico al paraguaiano che sembra sempre più vicino a riabbracciare Nicola alla Cremonese.