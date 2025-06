Calciomercato Torino News: M’bala Nzola altra opzione offensiva

Marco Baroni è diventato da poche settimane il nuovo tecnico granata e con l’inizio della sessione dei trasferimenti alle porte ha già iniziato a fare delle richieste, che non si distaccano molto da quelle fatte in più occasioni dal suo predecessore Paolo Vanoli e che vedono al primo posto l’acquisto di un attaccante. Il calciomercato Torino quindi porterà avanti in primis la trattativa per un giocatore in quella posizione per poi completare la rosa con i giocatori funzionali allo stile di gioco del nuovo allenatore che si distacca completamente da quello utilizzato dalla squadra con gli ultimi allenatori.

Gli attaccanti che Cairo e la sua dirigenza hanno valutato sono diversi e dalle caratteristiche più disparate, tanto che in questi giorni si è aggiunto alla lista il nome di M’bala Nzola, attaccante angolano di proprietà della Fiorentina ma che nell’ultimo anno ha giocato in prestito al Lens in Ligue 1. Il calciatore ha ventotto anni e la sua ultima esperienza non è stata molto positiva, avendo giocato solo 21 partite in campionato nelle quali ha realizzato solo 6 gol, il suo costo però sarebbe molto basso, intorno ai 5 milioni, e la necessità dei viola di cederlo potrebbe anche farlo abbassare.

Calciomercato Torino News: Federico Baschirotto un aggiunta in difesa

Marco Baroni poi ha chiesto al calciomercato Torino un nuovo giocatore in difesa visto che, al di fuori dei due titolari Coco e Maripan, le seconde linee non convincono fino in fondo e che Schuurs tornerà dall’infortunio ma non si sa ancora in quali condizioni, la scelta è ricaduta su un giocatore fisico da poter affiancare ad uno dei due arrivati la scorsa estate. Il nome scelto è Federico Baschirotto, ventottenne del Lecce nonché capitano dei giallorossi, quest’anno ha giocato tutte 38 le partite di Serie A e ha contribuito con 2 gol riuscendo ad aiutare alla salvezza della squadra.

C’è poi da capire quale sarà il portiere visto che Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la squadra per andare a giocare al Napoli, al Milan in caso di cessione di Maignan, o alla Fiorentina se De Gea dovesse decidere di non rinnovare il suo contratto, il contratto del serbo poi è in scadenza e la possibilità di farlo giocare ad un anno dall’addio non piace al presidente. Per questo i granata potrebbero dare a Baroni un giocatore che già conosce, anche se non è sempre stata la sua prima scelta, Ivan Provedel, il portiere italiano sembra essere in uscita dalla Lazio che potrebbe anche accettare un prestito oneroso.