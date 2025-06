Il calciomercato Torino è vicino ad ufficializzare l'arrivo di Tino Anjorin mentre Saul Coco potrebbe lasciare dopo una sola stagione

Calciomercato Torino News: Saul Coco tentato dal Qatar

Il calciomercato Torino continua ad aggiungere nomi alla lista di giocatori che potrebbero essere inseriti nella rosa a disposizione di Marco Baroni e che nell’idea del presidente Cairo dovrebbero aiutare nella lotta per provare a raggiungere un posto nelle competizioni europee, anche se la concorrenza sarà molta.

Il calciomercato Torino dovrà portare dei giocatori nel reparto offensivo che permettano al nuovo tecnico di sfruttare al meglio il suo modulo ma dovrà anche essere in grado di riuscire a respingere le offerte che arriveranno per i giocatori più importanti.

Nelle ultime ore infatti una notizia potrebbe cambiare notevolmente la situazione della squadra che sarebbe privata di uno dei giocatori più importanti, è infatti stata recapitata un’offerta da parte dell’Al Duhail, club del campionato qatariota dove milita Luis Alberto, per Saul Coco.

L’offerta dovrebbe essere intorno ai 15 milioni, cifra che garantirebbe una plusvalenza, e soprattutto il contratto proposto al guineano è molto importante e il giocatore sarebbe interessato a sfruttare questa opportunità economica nonostante debba lasciare il Torino dopo solo una stagione.

Calciomercato Torino News: Tino Anjorin sempre più vicino

Mentre il calciomercato Torino riflette su questa ipotetica cessione si avvicina sempre di più la possibilità di arrivare al primo acquisto che però sarebbe in un’altra zona di campo, anch’essa che dovrebbe essere protagonista di almeno una cessione di alto livello.

Il ruolo in questione è il centrocampo dove le cessioni potrebbero coinvolgere Ilic o Ricci o entrambi, il giocatore che arriverebbe per sostituirli è Tino Anjorin, centrocampista inglese classe 2001 dell’Empoli che però ha stregato diverse squadre di Serie A e che per 5 milioni potrebbe lasciare la Toscana dopo la retrocessione.

L’ultima zona di campo dove si dovrà sicuramente operare il calciomercato Torino è poi l’attacco dove ogni giorno si aggiunge un nuovo nome per la dirigenza, l’ultima opzione è quella di Nicolò Zaniolo che dopo la difficile stagione con le maglie di Atalanta e Fiorentina potrebbe scegliere i granata per rilanciarsi.

Il trequartista venticinquenne non è più nei piani del Galatasaray che cercherà di farlo partire in prestito, il Torino proverà a mettersi in contatto con i turchi provando anche ad inserire un diritto di riscatto intorno ai 10 milioni che in caso di buone prestazioni Cairo sarebbe più che disposto a spendere.