CALCIOMERCATO TORINO NEWS: UNO SCAMBIO CON IL NAPOLI?

Le strategie del calciomercato Torino per la prossima stagione sono già cominciate: i granata tutto sommato ripartono da una base solida, attualmente undicesimi in classifica con 44 punti, ma non si può non pensare alla contestazione dei tifosi alla società e dunque un rapporto della piazza con Urbano Cairo ai minimi storici. Al netto di questo, che comunque può chiaramente influire, si pensa alla squadra per la prossima stagione: Paolo Vanoli sarà quasi certamente confermato e questa è già un’ottima base di partenza. Una delle prime indicazioni arriva dalla porta: come già riportato, Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere ai saluti anche perché su di lui sarebbe forte l’interesse del Napoli.

Il Torino potrebbe allora essere protagonista di uno scambio: uno dei portieri che il Torino segue con maggiore interesse è Elia Caprile, che a gennaio si è trasferito al Cagliari (con Simone Scuffet che ha fatto il percorso inverso) ma è ancora di proprietà dei partenopei, ha disputato un ottimo campionato e infatti gli isolani starebbero pensando di riscattarlo (inoltre piace anche al Milan). Se non sarà così, Caprile potrebbe fungere da pedina perché il Napoli arrivi a Milinkovic-Savic: uno scambio di calciomercato nemmeno troppo complicato che potrebbe mettere d’accordo tutte le parti in causa, ma la società granata in ogni caso sta già valutando altri profili per quanto riguarda il ruolo di portiere.

LE ALTERNATIVE PER LA PORTA

Ci sono infatti dei nomi che il calciomercato Torino tiene in considerazione qualora non dovesse arrivare a Caprile: il primo è Lorenzo Montipò, ormai veterano della nostra Serie A avendo disputato oltre 170 partite tra Benevento e Verona, un portiere che ha sempre giocato per difese non troppo solide ma che in realtà ha saputo distinguersi per le sue doti tra i pali. Dipenderà qui da cosa vorrà fare il Verona, che è quasi salvo e potrebbe decidere di confermare il suo estremo difensore; si guarda sempre alla corsa per la salvezza per quanto riguarda le alternative. La prima è Wladimiro Falcone: dal 2022 al Lecce, in caso di retrocessione dei salentini il suo addio sarebbe decisamente più probabile.

Così anche per Zion Suzuki, grande intuizione di calciomercato del Parma: su di lui ci sarebbe addirittura la Juventus. Montipò e Falcone sono dei veterani, il giapponese e Caprile invece giovani in rampa di lancio: si tratta chiaramente di profili diversi anche per caratteristiche, vedremo allora se si muoverà qualcosa ma la prima idea del Torino sarebbe quella di provare a fare lo scambio con il Napoli e cambiare così il portiere dopo cinque stagioni, attenzione però perché non è così lontana l’ipotesi che alla fine Vanja Milinkovic-Savic resti per almeno un altro anno a difendere i pali della porta della squadra granata.