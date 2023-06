Calciomercato Torino News/ Popa arriva come vice Milinkovic-Savic, blitz per Pierotti (8 giugno 2023)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS: IL PRIMO COLPO È POPA

È arrivato il primo colpo del calciomercato Torino: si attende solo l’ufficialità che però è questione di ore o forse anche minuti, perché Mihai Popa è già arrivato in città per effettuare le visite mediche di rito. La sessione estiva dei calciomercato dei granata si apre dunque con un portiere: Popa, rumeno, è un classe 2000 che arriva dal Voluntari, dove ha disputato le ultime due stagioni. Fino a questo momento non era mai uscito dalla Romania: si è alternato tra le due principali divisioni giocando per Farul Costanza, Astra Giurgiu e soprattutto Rapid Bucarest, qui solo per pochi mesi prima del ritorno all’Astra per un’altra stagione.

Una scommessa che il Torino fa per i pali: Popa, questa sarebbe l’idea, arriva per fare da vice a Vanja Milinkovic-Savic ma potrebbe diventare qualcosa di più. Il portiere serbo infatti è reduce da un’ottima stagione, in cui ha finalmente espresso tutto il suo potenziale: naturalmente la società granata lo vuole blindare, ma il suo rendimento potrebbe portare qualche offerta sul tavolo del club e il Torino potrebbe anche pensare di approfittarne. Vedremo allora cosa succederà, intanto i piemontesi si sono cautelati con Popa che a breve potrebbe anche diventare il portiere titolare della squadra.

FATTA ANCHE PER PIEROTTI

Non solo Popa però per il calciomercato Torino: stando a quanto riporta Tuttosport, sarebbe ad un passo anche la firma di Santiago Pierotti. Un altro calciatore di prospettiva, ma che potrebbe far sognare: si tratta infatti di un calciatore nato nel 2001 e che ha da poco compiuto 22 anni. Gioca nel Colon: promosso dalla selezione Under 20, in questo scorcio di 2023 ha messo insieme 3 gol in 20 partite tra campionato e coppa nazionali. Di base è un esterno destro offensivo, utile soprattutto per giocare largo in un tridente; in realtà può anche arretrare la sua posizione, agire indifferentemente anche a sinistra e fare la prima punta, come in qualche sporadica occasione è stato utilizzato nella sua squadra.

Qualora Ivan Juric dovesse rimanere l’allenatore del Torino, Pierotti potrebbe essere impiegato sulla linea dei trequartisti (il tecnico croato come noto gioca con il 3-4-2-1); un bel colpo di calciomercato questo per il Torino, certamente il fantasista argentino dovrà adattarsi a una realtà diversa e la sua giovane età potrebbe inizialmente essere un ostacolo, ma il talento c’è e dunque i granata sperano con lui di aver migliorato lo scenario offensivo della loro squadra.











