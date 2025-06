Calciomercato Torino News: Marco Baroni il primo della lista di Cairo

Da qualche giorno è arrivata l’ufficialità e dopo il confronto tra tecnico e presidenza anche Paolo Vanoli ha deciso di lasciare la panchina dove sedeva quest’anno, le motivazioni sembrerebbero essere state da una parte l’insoddisfazione di Cairo per la stagione e i risultati ottenuti, e dall’altra le mancate operazioni in entrata fatte. Il calciomercato Torino ora inizierà quindi a sondare vari profili di allenatore che potrebbero prendere il posto dell’ex Venezia, e allo stesso tempo sta valutando alcune operazioni in entrata da concludere ma solo in relazione con altre in uscita.

Calciomercato Udinese News/ Rivoluzione in difesa, per la fascia piace Aurelio (4 giugno 2025)

La scelta di Cairo però è stata fatta anche con la consapevolezza di avere dalla propria parte una vasta scelta di allenatori su cui poter scegliere visti i numerosi cambi che le panchine di Serie A stanno vivendo, la dirigenza però ha già un suo favorito che essendosi liberato potrebbe accettare la piazza granata. Il nuovo allenatore del Torino potrebbe essere Marco Baroni che nonostante la buona stagione alla Lazio non è stato confermato da Claudio Lotito per non essere riuscito a raggiungere un piazzamento europeo e non aver raggiunto delle semifinali di Europa League alla portata.

Calciomercato Napoli News/ Davanti più Ndoye che David, dietro è Chalobah il profilo giusto (4 giugno 2025)

Calciomercato Torino News: Yahia Fofana prende la difesa della porta

Il calciomercato Torino poi sta anche valutando diversi nomi in entrata che potrebbero arrivare in Italia solo in caso di cessione di alcuni giocatori in quelle zone di campo, il primo è un portiere, visto che Milinkovic-Savic sembra sul piede di partenza, e risponde al nome di Yahia Fofana, classe 2000 ivoriano di proprietà dell’Angers con cui ha giocato 33 partite e per 7 volte concluso la partita senza subire gol. La sua cessione può essere portata a termine con un’offerta tra i 5 e i 10 milioni, soldi che arriverebbero dalla cessione del serbo che piace in Italia e in Premier League.

Calciomercato Genoa News/ A centrocampo un altro rumeno, in attacco piace Strefezza (4 giugno 2025)

L’altro giocatore che è molto probabile lascerà il Torino è Samuele Ricci, il centrocampista infatti ha concluso la stagione della sua consacrazione in cui ha conquistato la nazionale tanto da attirare l’interesse di Inter e Milan, che sembra ormai vicino a concludere il suo arrivo per 30 milioni. Al suo posto i granata vorrebbero inserire Moussa Baradji, centrocampista francese di ventiquattro anni che gioca nel Yverdon Sport in Svizzera, con cui ha collezionato 27 presenze nelle quali ha contribuito con 4 gol e 3 assist, ha un passato in Italia in Serie C e un prezzo molto abbordabile intorno ai 2 milioni.