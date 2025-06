Il calciomercato Torino ha aggiunto Serge-Philippe Raux-Yao e Jonathan Ikoné come possibili obiettivi per rinforzare la rosa di Baroni

Calciomercato Torino News: Serge-Philippe Raux-Yao opportunità in difesa

I granata sembrano non aver ancora le idee chiare al 100% per quanto riguarda gli acquisti da fare per mettere Marco Baroni nella situazione migliore la prossima stagione, quando dovrà prendere la guida di una squadra che negli ultimi anni ha sempre adottato un modulo diverso con 3 difensori e senza esterni offensivi. Il calciomercato Torino sta infatti valutando tanti profili di giocatori in tante zone di campo dove il tecnico ha dichiarato di averne bisogno, ma che vanno dall’attacco alla difesa e che prendono anche il centrocampo dove però servirà operare solo in caso di cessioni.

Il calciatore che potrebbe aggiungersi ad un reparto difensivo già bello ricco, soprattutto tra i centrali è il francese Serge-Philippe Raux-Yao, ventiseienne che gioca nel Rapid Vienna con cui quest’anno ha collezionato 49 presenze segnando anche 2 gol e fornendo 1 assist in tutte le competizioni a cui la squadra ha partecipato. Il suo valore è di 5 milioni e soprattutto una delle sue caratteristiche è la possibilità di essere schierato come terzino sinistro in una difesa a 4, importante per il nuovo Torino che ora in quel ruolo ha a disposizione solamente Biraghi, appena riscattato dalla Fiorentina.

Calciomercato Torino News: tentativo per Jonathan Ikoné in attacco

Il calciomercato Torino però sa anche che il suo allenatore ha un importante bisogno che vengano aggiunti degli esterni offensivi alla sua rosa per riuscire a proporre il suo 4-2-3-1 con cui negli ultimi anni ha portato alla salvezza Lecce e Verona e ha disputato un’ottima stagione con la Lazio. Uno dei profili scelti dalla dirigenza dovrebbe essere Jonathan Ikoné, esterno ventisettenne della Fiorentina che però da gennaio ha giocato in prestito al Como, per il quale ha segnato gli unici 2 gol della sua stagione nella quale ha giocato 27 partite in Serie A, il prezzo fatto dai viola è di 8 milioni.

Il calciomercato Torino però potrebbe essere costretto a cedere un giocatore importante, il portiere Milinkovic-Savic che il prossimo anno andrà in scadenza e non sembra essere interessato a discutere un rinnovo, sul serbo è forte il Napoli ma anche il Milan si è detto interessato, soprattutto in caso di cessione di Maignan. La dirigenza del Torino sta quindi valutando diverse possibilità di sostituti e una di queste porta a Stefano Turati che dopo la retrocessione con Frosinone e Monza tornerà al Sassuolo dove però difficilmente rimarrà e quindi il Torino potrebbe essere una giusta soluzione.