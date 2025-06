Calciomercato Torino News: Jeremia Recoba porta dribbling e velocità sulla fascia

Il calciomercato Torino inizia a prendere una direzione ben definita vista che la squadra potrebbe essere rivoluzionata per l’arrivo di un nuovo tecnico con un modulo diverso e uno stile di calcio che si distacca da quelli precedenti, Marco Baroni infatti propone un gioco molto verticale e offensivo che necessità un importante lavoro del direttore sportivo insieme al suo team. I granata necessitano un acquisto sulla fascia sinistra dove non resteranno né Sosa né Biraghi oltre che uno o due innesti in attacco visto che per il 4-2-3-1 del tecnico ex Lazio mancano degli esterni.

Calciomercato Napoli News/ De Bruyne alle visite mediche, via Simeone con Lucca al suo posto (12 giugno 2025)

Proprio per questo ruolo si valuta l’arrivo di un giovane talento dal Sud America che porterebbe un calciatore in grado di saltare l’uomo nell’uno contro uno oltre che molta velocità sugli esterni, si tratta di Jeremia Recoba, esterno sinistro uruguaiano classe 2003 del Nacional. A gennaio è stato aggregato alla prima squadra e ha già collezionato 23 presenze segnando 5 gol tra campionato e supercoppa, il suo valore è di 2 milioni ma la richiesta del club è di circa 5, i granata però potrebbero spingere sul contratto in scadenza nel dicembre 2025 per abbassare il prezzo.

Calciomercato Lecce News/ Colpo dall’Argentina e dalla Serie B, Vignolo e Cacace (12 giugno 2025)

Calciomercato Torino News: Giuseppe Pezzella il terzino a sinistra

Sulla stessa fascia ma in posizione più arretrata poi il calciomercato Torino potrebbe completare il secondo acquisto che sarebbe il terzino titolare per la prossima stagione, a meno di ulteriori arrivi nei prossimi mesi, il giocatore che piace per occupare quella posizione è Giuseppe Pezzella. Il terzino ventisettenne arriva da una buona stagione in maglia Empoli nella quale ha giocato 35 partite fornendo 4 assist, con la retrocessione dei toscani però potrebbe chiedere la cessione per tornare in Serie A, ai granata basterebbero 2 milioni per assicurarsi le sue prestazioni.

Calciomercato Roma News/ Paredes indeciso, piace Rios e Abdulhamid potrebbe partire (12 giugno 2025)

Questi sono i giocatori che potrebbero arrivare nei prossimi mesi ma la sessione estiva di mercato vedrà sicuramente anche qualche cessione, e come in quelle precedenti il primo indiziato sembrerebbe essere Ivan Ilic, centrocampista serbo di ventiquattro anni che era già stato ceduto allo Zenit San Pietroburgo e allo Spartak Mosca salvo poi rifiutare la destinazione. L’arrivo di Juric sulla panchina dell’Atalanta ora lo spinge a vestire la maglia nerazzurra, soprattutto se Ederson dovesse partire, la cifra che il Torino potrebbe ricavare dalla sua cessione si aggirerebbe sui 20 milioni.