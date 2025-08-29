Il calciomercato Torino tratta Anass Salah-Eddine e Fabiano Parisi per la fascia sinistra mentre per il centrale piace Julien Le Cardinal

Calciomercato Torino News: Julien Le Cardinal tra i profili seguiti in difesa

Dopo la brutta sconfitta nella partita d’esordio la dirigenza granata ha capito di dover correre ai ripari e fornire a Marco Baroni una rosa migliore e più pronta per affrontare il resto del campionato e provare a lottare per qualcosa di più della metà della classifica, come potrebbe essere una qualificazione in Conference League.

Calciomercato Napoli News / Un nuovo club piomba su Hojlund, Zanoli all'Udinese (29 Agosto 2025)

Il calciomercato Torino in questi ultimi due giorni si concentrerà quindi sulla difesa che nella partita contro l’Inter è risultata essere in grande difficoltà così da portare in granata almeno due colpi, uno tra i centrali e uno per la fascia sinistra.

I nomi seguiti dalla dirigenza sono molti ma per il centrale la corsa sembra essere arrivata tra due calciatori la cui caratteristica principale è l’esperienza, il primo sarebbe Pablo Mari, trentunenne spagnolo di proprietà della Fiorentina ma che non avrà spazio nella squadra di Pioli e per cui i viola chiedono 2 milioni.

Calciomercato Fiorentina News/ C'è l'intesa per Nicolussi Caviglia, vicino pure un difensore (29 agosto 2025)

Il secondo invece Julien Le Cardinal, difensore francese di ventotto anni che gioca nello Stade Brestois e il cui prezzo è sempre intorno ai 2 milioni, l’anno passato ha giocato solamente 16 partite in Ligue 1 nelle quali però è riuscito a realizzare un assist per i suoi compagni.

Calciomercato Torino News: Anass Salah-Eddine il prferito, Fabiano Parisi l’alternativa

Per la fascia sinistra invece il calciomercato Torino ha deciso di puntare su un giocatore che già conosce il campionato italiano e che sia abbastanza giovane da poter prendere il posto di Biraghi che non ha davanti a sé ancora molte stagioni di buon livello.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere live streaming video tv: eccoci alla FP2! GP Olanda 2025 Zandvoort, 29 agosto

Il primo nome che Cairo ha sondato è quello del classe 2002 olandese Anass Salah-Eddine di proprietà della Roma e che in questi ultimi giorni è finito nel mirino di diverse squadre sia italiane che europee, tra cui il PSV che ha già convinto il calciatore a tornare in Eredivisie, la Roma poi chiede la cessione a titolo definitivo o in prestito ma con obbligo di riscatto intorno agli 8 milioni.

Se i granata non dovessero riuscire a raggiungere il giocatore giallorosso proverebbero a chiedere alla Fiorentina il prestito di Fabiano Parisi, che andrebbe così a formare nuovamente la coppia con Biraghi vista nei due anni passati in maglia viola, e che ha portato alla cessione dell’ex capitano dei toscani.

Pioli starebbe cercando di evitare la cessione del ragazzo e preferirebbe che in prestito venisse mandato Niccolò Fortini che però non rientra nei piani di Cairo e Baroni per l’assenza di esperienza a livello della Serie A, fondamentale viste le difficoltà della prima partita.