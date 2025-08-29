Il calciomercato Torino tratta Anass Salah-Eddine e Fabiano Parisi per la fascia sinistra mentre per il centrale piace Julien Le Cardinal
Calciomercato Torino News: Julien Le Cardinal tra i profili seguiti in difesa
Dopo la brutta sconfitta nella partita d’esordio la dirigenza granata ha capito di dover correre ai ripari e fornire a Marco Baroni una rosa migliore e più pronta per affrontare il resto del campionato e provare a lottare per qualcosa di più della metà della classifica, come potrebbe essere una qualificazione in Conference League.
Il calciomercato Torino in questi ultimi due giorni si concentrerà quindi sulla difesa che nella partita contro l’Inter è risultata essere in grande difficoltà così da portare in granata almeno due colpi, uno tra i centrali e uno per la fascia sinistra.
I nomi seguiti dalla dirigenza sono molti ma per il centrale la corsa sembra essere arrivata tra due calciatori la cui caratteristica principale è l’esperienza, il primo sarebbe Pablo Mari, trentunenne spagnolo di proprietà della Fiorentina ma che non avrà spazio nella squadra di Pioli e per cui i viola chiedono 2 milioni.
Il secondo invece Julien Le Cardinal, difensore francese di ventotto anni che gioca nello Stade Brestois e il cui prezzo è sempre intorno ai 2 milioni, l’anno passato ha giocato solamente 16 partite in Ligue 1 nelle quali però è riuscito a realizzare un assist per i suoi compagni.
Calciomercato Torino News: Anass Salah-Eddine il prferito, Fabiano Parisi l’alternativa
Per la fascia sinistra invece il calciomercato Torino ha deciso di puntare su un giocatore che già conosce il campionato italiano e che sia abbastanza giovane da poter prendere il posto di Biraghi che non ha davanti a sé ancora molte stagioni di buon livello.
Il primo nome che Cairo ha sondato è quello del classe 2002 olandese Anass Salah-Eddine di proprietà della Roma e che in questi ultimi giorni è finito nel mirino di diverse squadre sia italiane che europee, tra cui il PSV che ha già convinto il calciatore a tornare in Eredivisie, la Roma poi chiede la cessione a titolo definitivo o in prestito ma con obbligo di riscatto intorno agli 8 milioni.
Se i granata non dovessero riuscire a raggiungere il giocatore giallorosso proverebbero a chiedere alla Fiorentina il prestito di Fabiano Parisi, che andrebbe così a formare nuovamente la coppia con Biraghi vista nei due anni passati in maglia viola, e che ha portato alla cessione dell’ex capitano dei toscani.
Pioli starebbe cercando di evitare la cessione del ragazzo e preferirebbe che in prestito venisse mandato Niccolò Fortini che però non rientra nei piani di Cairo e Baroni per l’assenza di esperienza a livello della Serie A, fondamentale viste le difficoltà della prima partita.