CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Schuurs-Crystal Palace, affare da 35 milioni di euro (11 luglio 2023)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, IL CRYSTAL PALACE FA SUL SERIO PER SCHUURS

Il calciomercato Torino sta per avere una svolta non indifferente. Infatti secondo Dazn è arrivata un’offerta molto importante per Perr Schuurs, autore di una stagione molto positiva sotto la guida di Ivan Juric. L’ex difensore centrale dell’Ajax ha sostuito all’altezza Gelison Bremer, attirando l’attenzione di vari club principalmente inglesi. La prima squadra interessata è stato il Liverpool di Jurgen Klopp che però non ha mai presentato nessuna offerta ufficiale per l’olandese, a differenza del Crystal Palace.

I rossoblu infatti hanno messo sul tavolo 35 milioni, cifra vicina a quella richiesta da Urbano Cairo che ne voleva 40. Il presidente granata aveva già fatto muro ai 25 milioni più 3 di bonus da parte del Napoli che aveva individuato in Schuurs il sostituto ideale di Kim, promesso sposo al Bayern Monaco. I granata solo l’estate scorsa avevano versato nelle tasche dell’Ajax 9,5 mln più 2,5 di bonus e con il 15% su una futura rivendita, facendo così una plusvalenza non indifferente dovesse veramente trasferirsi al Crystal Palace.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, GLI INGLESI HANNO FRETTA

Il calciomercato Torino sta per mettere a referto una cessione importante. Stiamo parlando di Perr Schuurs che come detto è diventato una priorità assoluta del Crsytal Palace che non solo ha offerto 35 milioni cash, ma anche messo relativa fretta ai granata con l’intenzione di far firmare l’ex Ajax il prima possibile in modo da aggregarlo alla squadra per il ritiro estivo e per la prossima stagione. Cairo d’altro canto frena gli entusiasmi inglesi chiedendo qualche milione in più, in modo da andare a colmare quel 15% di futura rivendita che spetta all’Ajax.

Schuurs ha disputato 30 partite in Serie A durante questa stagione fornendo due assist: uno contro il Verona per il gol di Miranchuk e l’altro per la rete di Ricci con l’Empoli, entrambe sfide terminate con il risultato di parità. L’olandese si è tolto anche la soddisfazione del gol in maglia granata in occasione del match di Coppa Italia contro il Cittadella finito 4-0 per i piemontesi. Nel caso dovesse seriamente andarsene, Schuurs può essere considerato come tra i più grandi affari dell’era Cairo.











