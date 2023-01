CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Si pensa a Duncan, Juric: “Serve qualcuno di sostanzioso”

Calciomercato Torino news, le parole di mister Juric in conferenza stampa

In casa Torino la dirigenza è al lavoro per potenziare l’organico ed affrontare nel migliore dei modi la seconda parte della stagione tramite questi giorni di calciomercato invernale. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Ivan Juric ha spiegato: “La base dello sport è avere un obiettivo: ora può dartene uno, il decimo posto è un qualcosa di inventato. Le otto o nove sono irraggiungibili per noi, facciamo battaglia con altri per provare a vincere. In questo momento l’Europa non è reale. Servono grandi motivazioni dei singoli e del gruppo. Quella di domani contro la Salernitana sarà una partita difficile contro una squadra forte e allenata bene”.

L’allenatore dei granata ha poi commentato eventuali trattative della sua società dichiarando: “Mercato? La società vuole accontentarmi e provare a migliorare però bisogna vedere se ci sono giocatori che possono aiutarci in questo. Abbiamo bisogno di qualcuno di sostanzioso. Spero che si mantenga questa struttura migliorando altri aspetti”.

Calciomercato Torino news, idea Duncan dalla Fiorentina

Nell’elenco dei calciatori che potrebbero fare al caso del Torino in questo gennaio di calciomercato ce n’è uno che stuzzica particolarmente i dirigenti secondo quanto rivelato da Tuttosport. Stiamo parlando di Alfred Duncan, sotto confratto con la Fiorentina fino a giugno del 2024. Al momento l’operazione sarebbe frenata dalla richiesta di 4 milioni di euro formulata dai viola, cifra comunque non proibitiva per le casse dei piemontesi. Il direttore sportivo Vagnati proverà dunque a discutere della possibilità di accaparrarselo in queste settimane.

