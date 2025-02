CALCIOMERCATO TORINO NEWS: JOVIC SI PUÒ FARE

Si può fare l’ultimo colpo del calciomercato Torino: la società granata come noto è alla ricerca di un attaccante, l’infortunio ormai datato di Duvan Zapata ha avuto un impatto negativo sul reparto offensivo a disposizione di Paolo Vanoli perché né Antonio Sanabria né Ché Adams si sono rivelati quei bomber in grado di garantire solidità e continuità. Nelle ultime ore sono circolate alcune voci intorno al calciomercato Torino, ma pare che il tardo pomeriggio dell’ultimo giorno di sessione invernale abbia portato a riallacciare i contatti con il Milan per Luka Jovic: il serbo è in uscita, soprattutto adesso che i rossoneri sembrano aver messo le mani su Joao Felix.

Sembra proprio essere questa la condizione per trattare Jovic col Torino: se il portoghese dovesse firmare con il Milan, Jovic avrebbe a quel punto la possibilità di essere ceduto e provare a rilanciare la sua carriera, ripartendo da una squadra che non ha certamente le “pretese” del Diavolo e nella quale il serbo potrebbe avere facilmente una maglia da titolare, provando anche a cambiare lo spartito tattico perché può agire sia come prima punta che come esterno tattico, o comunque seconda punta, ruolo nel quale ha dato il meglio di sé agendo al fianco di Sebastien Haller, in anni che ormai sembrano essere davvero lontani.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, IL SERBO PRONTO A RILANCIARSI

L’operazione del calciomercato Torino che può portare Luka Jovic alla corte di Paolo Vanoli potrebbe realmente essere di quelle last minute: intanto possiamo dire che l’attaccante serbo vedrebbe di buon occhio la possibilità di rilanciarsi. Era esploso nell’Eintracht Francoforte che aveva fatto faville in Europa League, segnando a raffica: all’epoca lo voleva mezza Europa, alla fine l’aveva spuntata il Real Madrid ma, in una squadra che pur priva di Cristiano Ronaldo aveva straordinarie scelte offensive (su tutte Karim Benzema), Jovic non era riuscito a imporsi giocando davvero pochissimo, e aveva scelto così la nostra Serie A per ridare lustro alla sua posizione.

La Fiorentina sembrava la scelta giusta, ma con la maglia viola il serbo, pur facendo bene in Conference League, non ha convinto del tutto ed è arrivato il Milan a provare a farlo rinascere. Missione che possiamo considerare fallita: adesso i rossoneri hanno deciso di rivoluzionare il loro attacco a stagione in corso, Jovic da tempo non è più indispensabile e la sua carriera può ripartire dal Torino, forse l’ambiente giusto per ripartire senza troppe pressioni. Manca però davvero poco alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, Il Torino avrà il tempo per chiudere l’affare e permettere a Jovic di cambiare maglia? Staremo a vedere…