Calciomercato Torino News: arriva l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Asllani, adesso i granata puntano Fortini per la fascia sinistra.

CALCIOMERCATO TORINO NNEWS: UFFICIALE ASLLANI

È ufficiale il colpo del calciomercato Torino a centrocampo: curiosamente, proprio poche ore prima della sfida di Serie A contro l’Inter, la società granata ha ufficializzato quello che sapevamo da qualche giorno, vale a dire l’acquisto di Kristjan Asllani dai nerazzurri.

L’operazione è un prestito con diritto di riscatto e, per quanto si era detto nelle ultime settimane, anche sorprendente: infatti avevamo riportato di come Asllani fosse ad un passo, forse anche meno, dalla firma con il Bologna ma la trattativa con i felsinei, che provavano a sostituire Michel Aebischer finito al Pisa, è saltata e così Asllani è finito a giocare altrove.

Precisamente, appunto, nell’ambizioso Torino: un bel colpo per Marco Baroni, che adesso a centrocampo può davvero disporre di elementi di grande impatto se, naturalmente, sapranno confermare tutte le premesse che li hanno portati a vestire la maglia granata. Da Cesare Casadei, arrivato a febbraio dal Chelsea e cresciuto proprio nelle giovanili dell’Inter, a Tino Anjorin di cui si parla un gran bene, lui pure acquisto del calciomercato di questa estate.

Asllani è il regista che forse mancava anche se l’inglese può ricoprire questo ruolo. Anjorin e l’albanese davanti alla difesa, Casadei eventualmente avanzato con Vlasic ad agire esterno: il nuovo Torino di Baroni sta prendendo forma.

UN ALTRO COLPO GRANATA IN CANNA?

Sistemato dunque il centrocampo, adesso il calciomercato Torino punta altri due ruoli: forse in attacco l’impellenza è minore perché le alternative almeno numericamente non mancano, invece si lavora per coprire la falla che a sinistra è stata lasciata dall’addio di Borna Sosa (non riscattato all’Ajax e venduto al Crystal Palace) e il nome che la società granata ha individuato è quello di Niccolò Fortini, un giovane (compirà 20 anni il prossimo febbraio) che sta facendo parlare molto bene di sé. È cresciuto nella Fiorentina, ma l’anno scorso è andato in prestito alla Juve Stabia: qui è entrato nei radar degli osservatori. Ha avuto 23 apparizioni da titolare in Serie B, purtroppo nei playoff si è infortunato nel turno preliminare contro il Palermo saltando le due gare di semifinale, ma intanto ha già messo insieme 12 presenze con l’Italia U19.

La valutazione di Fortini, almeno stando alle indiscrezioni che sono giunte, si aggira sui 10 milioni di euro: è un’operazione non troppo dispendiosa anche considerando la giovane età, un’operazione che il calciomercato Torino potrebbe completare, ma l’ultima parola spetta a Stefano Pioli che a sinistra è abbastanza coperto da Robin Gosens (e Fabiano Parisi) ma sa che il tedesco può andare incontro a qualche problema fisico e in più è stato oggetto di interessi di calciomercato, soprattutto da parte dell’Atalanta che lo riporterebbe volentieri a casa. Dunque, nei prossimi giorni il Torino dovrà formulare la sua offerta, poi vedremo se la Fiorentina la accetterà.