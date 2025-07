I nuovi obiettivi del calciomercato Torino arrivano dalla Francia e sono Mbala Nzola e Yehvann Diouff

Calciomercato Torino News: si guarda in Francia per il portiere con Yehvann Diouff

Il calciomercato Torino sta cercando di le soluzioni migliori per sostituire i giocatori che la società ha intenzione di lasciar andare per la volontà di non rinnovare il contratto o perché fuori dal progetto che Marco Baroni metterà in piedi nella prossima stagione e che nell’idea di Cairo nei prossimi anni porti nuovamente la squadra in Europa. La dirigenza quindi non avrà bisogno di aspettare le cessioni per portare a compimento le trattative in entrata ma si cercherà di concluderle in maniera anticipata così da spingere i giocatori in quelle posizioni lontani da Torino.

Calciomercato Torino News/ Due profili per la mediana: c'è un fedelissimo di Baroni (oggi 30 giugno 2025)

L’esempio più lampante di questa situazione è la porta dove è risaputo che Milinkovic-Savic ha messo un muro per il rinnovo e che il Torino sta cercando la migliore soluzione per permettergli di lasciare la squadra piemontese un anno in anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto. Il sostituto del serbo potrebbe essere il senegalese Yehvann Diouff, venticinquenne che gioca nello Stade Reims che quest’anno è retrocesso in Ligue 2, il costo è tra i 10 e i 15 milioni ma la possibilità che la sua squadra venga ripescata in Ligue 1 potrebbe fargli decidere di rimanere in Francia.

Calciomercato Torino News/ Affari in corso con l'Empoli: sono in arrivo due elementi!

Calciomercato Torino News: nuova opportunità in Serie A per Mbala Nzola

Altra volontà del calciomercato Torino è quella di acquistare un attaccante visto che rimangono dubbi sulla tenuta fisica di Duvan Zapata dopo il brutto infortunio e sulla capacità di Che Adams di giocare come unica punta nel 4-2-3-1 del tecnico. La scelta della dirigenza quindi è ricaduta su un giocatore in uscita dalla sua squadra e che quindi potrebbe arrivare con un costo basso ma che allo stesso tempo ha maturato una conoscenza del campionato italiano, Mbala Nzola che dopo un prestito altalenante al Lens è tornato alla Fiorentina dove però non troverà spazio.

Calciomercato Torino News/ Passi avanti per Anjorin, offerta dal Qatar per Coco (27 giugno 2025)

Negli ultimi giorni poi il calciomercato Torino ha dovuto salutare alcuni membri della rosa che sono arrivati a fine contratto ma che è stato deciso di non rinnovare, per motivi di campo e di richieste economiche, il primo è Yann Karamoh, esterno offensivo francese che quest’anno ha giocato 29 partite riuscendo a contribuire solamente con 1 assist. Il secondo giocatore a lasciare a parametro zero è Karol Linetty, il centrocampista polacco ha collezionato 28 presenze e negli anni passati in granata è stato uno dei pochi a non ricevere mai le critiche dei tifosi per il suo sempre evidente impegno.