CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Vlasic verrà riscattato, occhi su Barath del Debrecen

Calciomercato Torino news, Nikola Vlasic verso il riscatto

Il Torino si sta dando parecchio da fare in questa stagione come si evince dal nono posto sin qui raggiunto in campionato e per riconfermarsi a ottimi livelli la dirigenza, in questi giorni di calciomercato invernale, sta lavorando anche per sistemare l’organico a disposizione di mister Juric da qui al prossimo futuro. Uno degli aspetti più importanti da definire riguarda la permanenza di Nikola Vlasic, fantasista croato che si è distinto anche con la sua Nazionale al Mondiale in Qatar.

Diretta/ Monza Torino (risultato finale 1-4): Vlasic in copertina con la doppietta!

Attualmente in prestito dal West Ham, il venticinquenne nato a Spalato dovrebbe essere riscattato per 15 milioni di euro alla fine dell’annata calcistica attualmente in corso. Il fratello della pluripremiata ex altista Blanka Vlasic ha convinto tutti nel capoluogo piemontese avendo già segnato 4 reti in sedici presenze complessive con la maglia del club italiano.

Probabili formazioni Monza Torino/ Cosa fanno Palladino e Juric? (Amichevole)

Calciomercato Torino news, piace il giovane Peter Barath

Nel frattempo i dirigenti del Torino si stanno anche guardando attorno in questa sessione di calciomercato alla ricerca di innesti utili per la squadra. Il direttore sportivo Vagnati, secondo i rumors, starebbe sondando il terreno per mettere sotto contratto il classe 2022 Peter Barath, ora in forze al Debrecen. A fronte di una richiesta da due milioni di euro per il suo cartellino, Barath potrebbe essere una pedina importante per sistemare il centrocampo dei granata.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Torino Cremonese (risultato finale 0-0): pari a reti bianche!

© RIPRODUZIONE RISERVATA