CALCIOMERCATO UDINESE NEWS, SFUMA AUDERO: DESTINAZIONE PALERMO

il calciomercato Udinese sta cercando di chiudere un portiere nelle ultime ore della sessione invernale. Il nome in pole position era Audero del Como, complice lo scarso minutaggio dell’ex Inter e Sampdoria, ma alla fine andrà al Palermo. I rosanero hanno vinto il testa a testa con i friulani e se si sono assicurati un estremo difensore di qualità ed esperienza. L’Udinese ha bisogno di un’alternativa valida a Sava dopo che le ultime prestazioni non sono state troppo convincenti.

DIRETTA/ Udinese Venezia (risultato finale 3-2): la decide Iker Bravo (Serie A, 1 febbraio 2025)

Basti vedere l’ultimo goal subito nel 3-2 contro il Venezia, un’uscita a vuoto su calcio d’angolo che stava per costare la vittoria. Adesso per i friulani c’è una vera e propria corsa contro il tempo per assicurarsi un portiere last minute.

CALCIOMERCATO UDINESE NEWS, SIRENE TURCHE PER LOVRIC

Il calciomercato Udinese deve anche gestire le partenze. Brenner, attaccante brasiliano, aveva iniziato bene la stagione ma pian piano ha perso sempre di più terreno nelle gerarchie fino a passare a fuori rosa per il tecnico Runjaic. L’ex Cincinnati dovrebbe tornare in patria dunque buone notizie per l’Udinese che ha tempo fino a fine febbraio per chiudere il trasferimento dato che in Brasile il termine ultimo per la chiusura del calciomercato è un mese dopo la Serie A.

DIRETTA/ Udinese Sassuolo Primavera (risultato finale 1-3): neroverdi al comando! (1 febbraio 2025)

Stando a quanto riportato da Orazio Accomando, ci sarebbe invece il Galatasaray sulle tracce del centrocampista Sandi Lovric. I turchi vorrebbero acquistarlo già adesso, con effetto immediato, mentre l’Udinese punta a tenere in squadra il giocatore fino a giugno.