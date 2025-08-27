Il calciomercato Udinese valuta Nedim Bajrami come compagno di reparto di Buksa. Possibili offerte dall'Inghilterra per Sandi Lovric
Calciomercato Udinese News: serie offerte per Sandi Lovric
Dopo l’acquisto di Buksa i friulani sono alla ricerca di un secondo giocatore per il reparto offensivo che vada a sostituire Thauvin nel ruolo da titolare e nelle caratteristiche, i profili attenzionati sono diversi ma, per essere concluse, le trattative dovranno soddisfare entrambe le parti e quindi non avere costi eccessivi.
Il calciomercato Udinese però non deve solo preoccuparsi di chiudere le operazioni in entrata per quanto riguarda il reparto offensivo ma anche riuscire a tenere lontane eventuali offerte dell’ultimo minuto per i suoi giocatori migliori, quelli su cui Runjaic punta di più.
Il giocatore più ricercato in questo mercato è Solet che però alla fine dovrebbe rimanere in bianconero almeno fino a gennaio, negli ultimi giorni però sono arrivate diverse offerte per un importante giocatore delle ultime stagioni bianconere, il centrocampista sloveno di ventisette anni Sandi Lovric.
Il calciatore nella scorsa stagione ha segnato 2 gol e fornito 4 assist giocando 36 partite e ora ha attirato interessi dall’Inghilterra, in particolare dal Watford, ormai l’ultima delle squadre di proprietà della famiglia Pozzo che sembrerebbe disposta ad offrire fino a 10 milioni.
Calciomercato Udinese News: Nedim Bajrami il post Thauvin
Per quanto riguarda il nuovo attaccante invece il calciomercato Udinese sta cercando un profilo con caratteristiche da esterno che in un attacco a due con il polacco appena arrivato possa riproporre la coppia Lucca-Thauvin che nella passata stagione ha funzionato molto bene.
Il profilo che piace e che è più facilmente raggiungibile è quello di Nedim Bajrami, trequartista albanese ventiseienne di proprietà del Rangers Glasgow ma passato in Italia con le maglie di Empoli e Sassuolo, l’anno passato ha giocato 36 partite in tutte le competizioni nelle quali ha realizzato 3 gol e 2 assist e avrebbe un costo tra i 2 e i 5 milioni.
Il sogno per l’attacco invece ha il nome di Nicolò Zaniolo, la trattativa tra i bianconeri e il Galatasaray per il prestito era già stata avviata ma la poca voglia del giocatore di vestire la maglia dell’Udinese e l’ingaggio elevato che i friulani avrebbero dovuto pagare ad un calciatore che negli ultimi anni ha fatto fatica.
I bianconeri stanno comunque provando a proseguire con l’operazione cercando di convincere i campioni di Turchia a pagare parte dell’ingaggio e il ragazzo che quella in Friuli può essere un’occasione per rilanciare la sua carriera.