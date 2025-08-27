Il calciomercato Udinese valuta Nedim Bajrami come compagno di reparto di Buksa. Possibili offerte dall'Inghilterra per Sandi Lovric

Calciomercato Udinese News: serie offerte per Sandi Lovric

Dopo l’acquisto di Buksa i friulani sono alla ricerca di un secondo giocatore per il reparto offensivo che vada a sostituire Thauvin nel ruolo da titolare e nelle caratteristiche, i profili attenzionati sono diversi ma, per essere concluse, le trattative dovranno soddisfare entrambe le parti e quindi non avere costi eccessivi.

Calciomercato Sassuolo News/ Bournemouth su Pinamonti, a destra piace Hateboer (27 agosto 2025)

Il calciomercato Udinese però non deve solo preoccuparsi di chiudere le operazioni in entrata per quanto riguarda il reparto offensivo ma anche riuscire a tenere lontane eventuali offerte dell’ultimo minuto per i suoi giocatori migliori, quelli su cui Runjaic punta di più.

Il giocatore più ricercato in questo mercato è Solet che però alla fine dovrebbe rimanere in bianconero almeno fino a gennaio, negli ultimi giorni però sono arrivate diverse offerte per un importante giocatore delle ultime stagioni bianconere, il centrocampista sloveno di ventisette anni Sandi Lovric.

Calciomercato Milan News/ Chukwueze spinge per la Premier, Allegri vuole solo Rabiot (27 agosto 2025)

Il calciatore nella scorsa stagione ha segnato 2 gol e fornito 4 assist giocando 36 partite e ora ha attirato interessi dall’Inghilterra, in particolare dal Watford, ormai l’ultima delle squadre di proprietà della famiglia Pozzo che sembrerebbe disposta ad offrire fino a 10 milioni.

Calciomercato Udinese News: Nedim Bajrami il post Thauvin

Per quanto riguarda il nuovo attaccante invece il calciomercato Udinese sta cercando un profilo con caratteristiche da esterno che in un attacco a due con il polacco appena arrivato possa riproporre la coppia Lucca-Thauvin che nella passata stagione ha funzionato molto bene.

Calciomercato Roma News/ Asse con il Milan per Jimenez e Dovbyk, Baldanzi in uscita (27 agosto 2025)

Il profilo che piace e che è più facilmente raggiungibile è quello di Nedim Bajrami, trequartista albanese ventiseienne di proprietà del Rangers Glasgow ma passato in Italia con le maglie di Empoli e Sassuolo, l’anno passato ha giocato 36 partite in tutte le competizioni nelle quali ha realizzato 3 gol e 2 assist e avrebbe un costo tra i 2 e i 5 milioni.

Il sogno per l’attacco invece ha il nome di Nicolò Zaniolo, la trattativa tra i bianconeri e il Galatasaray per il prestito era già stata avviata ma la poca voglia del giocatore di vestire la maglia dell’Udinese e l’ingaggio elevato che i friulani avrebbero dovuto pagare ad un calciatore che negli ultimi anni ha fatto fatica.

I bianconeri stanno comunque provando a proseguire con l’operazione cercando di convincere i campioni di Turchia a pagare parte dell’ingaggio e il ragazzo che quella in Friuli può essere un’occasione per rilanciare la sua carriera.