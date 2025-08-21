Il calciomercato Udinese deve trovare un nuovo attacco titolare e l'idea è di formarlo con Adam Buksa Nicolò Zaniolo

Calciomercato Udinese News: occasione di riscatto per Nicolò Zaniolo

Mentre si va verso la chiusura di questa sessione di trasferimenti anche la squadra friulana è pronta a mettere a segno i primi colpi in entrata che andranno a sostituire le importanti cessioni, soprattutto nel reparto offensivo, che la dirigenza ha concluso nelle settimane passate e che hanno visto partire Lucca e Thauvin.

Calciomercato Juventus News/ Arthur torna a casa, Jackson e Openda alternative a Kolo Muani (21 agosto 2025)

Il calciomercato Udinese ha scelto i due obiettivi e con tutte le sue forze cercherà di concludere le trattative mentre però dovrà coprire anche gli altri buchi presenti nella rosa e rispondere ad eventuali assalti per giocatori importanti come Payero o Solet.

Per sostituire l’attaccante francese campione del Mondo che ha scelto di tornare a giocare in Ligue 1 con la maglia del Lens, la dirigenza bianconera ha intenzione di chiudere un acquisto importante, ovvero quello di Nicolò Zaniolo, il trequartista ventiseienne che è tornato al Galatasaray dopo aver passato l’ultima stagione in prestito all’Atalanta e alla Fiorentina.

Calciomercato Milan News/ Boniface è sempre più vicino, piace pure un talento carioca (21 agosto 2025)

Il giocatore non fa più parte del progetto dei turchi e potrebbe ripartire dall’Udinese per avere l’ennesima occasione in Serie A, che le grandi squadre non gli offrono più, per chiudere l’operazione però i giallorossi dovranno accettare la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Udinese News: Adam Buksa il nuovo Lucca

Le amichevoli di inizio stagione hanno evidenziato come nella rosa dei bianconeri manchi una prima punta capace di garantire un numero importante di gol, per questo il calciomercato Udinese ha valutato diversi profili da cui alla fine ha tirato fuori i due principali obiettivi.

Calciomercato Fiorentina News/ Italiano vuole Mandragora, sorpasso sull’Udinese per Zanoli (21 agosto 2025)

Il primo è Adam Buksa, attaccante polacco di ventinove anni che gioca in Danimarca con il Midtjylland con cui lo scorso anno ha segnato 7 gol in 15 partite giocate e che fa della presenza aerea e in area la sua caratteristica principale e il cui costo non dovrebbe superare i 5 milioni.

La seconda opzione invece è un giocatore che ha una maggiore esperienza in campionati importanti ma che negli ultimi anni ha faticato a trovare con continuità la via del gol, si tratta del venticinquenne francese Neil Maupay che veste la maglia dell’Olympique de Marseille con cui lo scorso anno sotto la guida di Roberto De Zerbi ha giocato 22 partite nelle quali ha realizzato 4 gol e 4 assist.

Il francese è un attaccante meno forte fisicamente rispetto a Lucca o alla sua alternativa polacca ma darebbe una maggiore mobilità tra gli attaccanti, un’importante arma da usare in fase realizzativa.