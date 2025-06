Il calciomercato Udinese si fonda sui giovani talenti, Romano Floriani Mussolini potrebbe arrivare mentre Vivaldo Semedo è vicino alla cessione

Calciomercato Udinese News: Vivaldo Semedo lascia per l’Inghilterra

La squadra friulana è pronta ad una piccola rivoluzione visto che con l’arrivo del fondo che prenderà possesso della società ci potrebbero essere dei cambiamenti nella composizione della rosa e nella sua costruzione con i giocatori con età più avanzata o che pesano maggiormente sul monte ingaggi che potrebbero salutare. Il calciomercato Udinese sarà quindi basato su l’ingaggio di giovani calciatori con un ingaggio basso ma che allo stesso tempo possano essere future pedine di scambio o cessioni importanti per continuare il processo di player trading seguito in passato.

Oltre a quelli che pesano in maniera importante sul monte ingaggi e quei giocatori che interessano a squadre importanti, ovviamente la rosa ha degli esuberi che la dirigenza cercherà di cedere, uno di questi è l’attaccante portoghese classe 2005 Vivaldo Semedo.

Nell’ultima stagione è stato mandato in prestito al Vizela nella serie b portoghese dove è riuscito a giocare 25 partite segnando 9 gol e fornendo 4 assist trovando una certa continuità che in passato non aveva, ora lascerà i bianconeri e si trasferirà al Watford, l’altra squadra di proprietà della famiglia Pozzo, che punterà su di lui nella Championship.

Calciomercato Udinese News: Romano Floriani Mussolini colpo in prospettiva

Il calciomercato Udinese poi ha messo gli occhi su uno dei giocatori che ha più stupito nell’ultima stagione in Serie B e che potrebbe essere un’ottima aggiunta per il futuro ma anche per il presente e che potrebbe prendere il posto di Ehizibue e Rui Modesto che possono partire. Si tratta dell’esterno classe 2003 Romano Floriani Mussolini che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Juve Stabia ma il cui cartellino è in mano alla Lazio, il calciomercato Udinese cercherà di strapparlo ai biancocelesti con un’offerta di 3 milioni dopo la stagione in cui ha segnato 1 gol e fornito 3 assist in 33 partite.

A centrocampo invece uno dei giocatori che potrebbe lasciare è Martin Payero su cui c’è l’interesse della Fiorentina che sembra disposta a investire una cifra intorno ai 7 milioni, al suo posto i friulani hanno già individuato il possibile sostituto che è in scadenza con la sua attuale squadra che quindi potrebbe chiedere una cifra inferiore al valore. Il giocatore è Razvan Marin, centrocampista rumeno del Cagliari che quest’anno con i sardi ha giocato 33 partite riuscendo anche a contribuire con 3 gol e 2 assist, è un giocatore fisico ma capace anche di far girare la palle, caratteristica che forse manca nella rosa.