Calciomercato Udinese News: Afimico Pululu può sostituire Lucca

Nonostante la prossima cessione della società la strategia del calciomercato Udinese non sembra essere cambiata rispetto agli anni passati con la cessione di alcuni dei giocatori migliori della squadra per rimpiazzarli con altri ad un prezzo minore ma che in futuro potrebbero essere rivenduti creando una plusvalenza. I principali ruoli dove la società friulana pensa di dover intervenire sono l’attacco e la difesa, dove non si ferma l’interesse dei top team italiani per Lucca e Solet su tutti, ma a poter partire sono giocatori che occupano anche altre posizioni.

Con il rinnovo ormai prossimo di Thauvin, il giocatore che potrebbe affiancarlo il prossimo anno e occupare il posto che Lucca potrebbe liberare è Afimico Pululu, attaccante congolese di 26 anni che gioca in Polonia allo Jagiellonia con cui quest’anno ha giocato 21 gol in 53 presenze in tutte le competizioni. Il giocatore è voluto fortemente da Kosta Runjaic che lo conosce da diversi anni, quando era alla guida del Legia Varsavia e se dovesse arrivare la cessione della punta italiana, l’Udinese avrebbe la cifra tra i 5 e i 10 milioni che è richiesta dal club polacco.

Calciomercato Udinese News: Kota Takai il nuovo difensore che arriva dal Giappone

In difesa invece uno dei tanti profili seguiti dal calciomercato Udinese per sostituire l’eventuale partenza di uno dei titolari è quello di Kota Takai, difensore centrale giapponese classe 2004 di proprietà del Kawasaki Frontale, club giapponese che milita nella J League 1 con cui ha disputato 16 partite realizzando anche 2 gol e soprattutto raggiunto la finale di AFC Champions League. Con 3 milioni i friulani potrebbero riuscire ad aggiudicarsi il giocatore che però potrebbe aver bisogno di un periodo maggiore di tempo per riuscire ad ambientarsi ed essere pronto per il calcio italiano.

Infine verso la cessione sembrerebbe esserci il baby fenomeno Simone Pafundi, nel suo prestito al Losanna ha collezionato pochissime presenze prima di tornare in Friuli dove però non è quasi mai stato schierato dal suo allenatore, con l’inizio di una nuova stagione l’Udinese proverà a girarlo nuovamente in prestito ma questa volta in Italia, e più precisamente nel campionato di Serie B. Ad aver chiesto informazioni sulla possibilità di avere in rosa il ragazzo è l’Avellino, neopromossa nella categoria cadetta e che potrebbe essere l’occasione giusta per sbocciare definitivamente.