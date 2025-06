Il calciomercato Udinese segue Callum Doyle come aggiunta in difesa mentre Martin Payero potrebbe lasciare

Calciomercato Udinese, il primo acquisto dei friulani

I friulani sono una delle squadre che sta vivendo un cambio di gestione e che come suo solito sta affrontando la sessione di trasferimenti dando priorità alle cessioni per poi investire nuovamente i soldi incassati in giocatori che li possano sostituire e che in futuro possano essere ceduti a cifre maggiori. Il calciomercato Udinese in questo momento è molto attento al reparto difensivo vista la cessione di Bijol al Leeds e il possibile addio anche di Solet, i giocatori però pronti a salutare sono anche altri con la dirigenza bianconera che però prima vuole trovare una loro alternativa.

A sostituire il difensore sloveno sarà Nicolò Bertola che potrà così arrivare in Serie A dopo esserci quasi riuscito con il suo Spezia nell’ultima stagione di Serie B, con il quale ha giocato 28 partite segnando 3 gol e fornendo 2 assist, il giocatore era stato seguito da diverse squadre della massima categoria nel mese di gennaio ma ora ha scelto i bianconeri come migliore squadra in cui poter scegliere. Il giocatore infatti si trasferisce a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i liguri e il mancato rinnovo e si legherà con l’Udinese fino al 2030.

Calciomercato Udinese News: Callum Doyle il nuovo obiettivo, Martin Payero verso l’addio

Il calciomercato Udinese però non si accontenta e potrebbe tentare di aggiungere un ulteriore giocatore in quel ruolo per dare più alternative a Runjaic e per coprire l’eventuale partenza di Solet, il giocatore scelto è un giovane a cui verrebbe offerta la possibilità di crescere e fare esperienza tra i grandi. Il calciatore in questione è Callum Doyle, difensore centrale inglese classe 2003 di proprietà del Manchester City ma che nell’ultima stagione ha giocato con il Norwich City collezionando 40 presenze nelle quali ha segnato 1 gol e realizzato 7 assist.

Il prossimo giocatore che però sembra essere più vicino alla cessione è Martin Payero, centrocampista argentino di ventisei anni che gioca con i friulani da due stagioni quando è stato acquistato dagli inglesi del Middlesbrough, il suo valore è di 5 milioni e la cifra sembrerebbe essere stata offerta dalla Fiorentina per averlo. I viola infatti hanno perso diversi giocatori in quel ruolo dopo la scadenza dei loro prestiti e sono quindi alla ricerca di un giocatore che possa occupare quella zona di campo, e in particolare giochi nei due mediani davanti alla difesa.