CALCIOMERCATO UDINESE NEWS/ Due big su Becao, ecco chi potrebbe sostituire Deulofeu

Calciomercato Udinese news, Inter e Napoli sulle tracce di Becao

L’Udinese sta valutando quali mosse effettuare in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Tuttavia, i bianconeri devono anche guardarsi le spalle dagli assalti degli altri grandi club nei confronti dei suoi giocatori ed in questo senso il nome più chiacchierato sarebbe quello di Rodrigo Becão. Il difensore brasiliano ha ormai maturato una certa esperienza in Serie A attirando su di sè l’attenzione sia dell’Inter che del Napoli.

DEULOFEU ALLA ROMA?/ Calciomercato news, Marino: "Ad oggi nessuna trattativa ma..."

Nello specifico, i nerazzurri vorrebbero aggiudicarsi il ventitreenne per potenziare il proprio reparto arretrato vista l’imminente partenza di Milan Skriniar in direzione Paris Saint-Germain. Interpellato in esclusiva da AS, il centrale ha poi espresso la sua preferenza per i campani e si è anche detto molto concentrato sul suo percorso con i friulani: “Il Napoli quest’anno è la squadra più forte. Lo confermano tutti. Sono felice per loro. I partenopei li seguivo con affetto e attenzione già da bambino. e voci non cambiano il mio modo di pensare e lavorare. Non so se cambierà qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi, quello che è certo e che all’Udinese darò tutto e sarò per sempre grato al club, che mi ha reso l’uomo e il calciatore che sono. Voglio un posto in Europa con l’Udinese”.

Diretta/ Sampdoria Udinese (risultato 0-0) streaming video tv: torna Sabiri, si gioca

Calciomercato Udinese news, suggestione Thauvin ma costa troppo

Il brutto infortunio rimediato da Gerard Deulofeu potrebbe spingere l’Udinese a tornare sul calciomercato in entrata così da trovare un calciatore che abbia caratteristiche simili allo spagnolo. Per questa ragione i bianconeri si sarebbero interessati a Florian Thauvin, trentenne francese attualmente svincolato ma il suo arrivo appare davvero complicato. Sulle tracce del classe 1993 ci sarebbe infatti anche l’Olympiakos che però si sarebbe chiamato fuori dalla corsa al calciatore a causa dell’eccessiva richiesta dello stesso in merito all’ingaggio, come rivelato da Tuttomercatoweb.com: un aspetto questo che potrebbe spingere anche l’Udinese a rinunciarvi.

DIRETTA/ Udinese Torino Primavera (risultato finale 2-1): grande rimonta friulana!

Calciomercato Udinese news, Ruben Vargas al posto di Deulofeu

Un altro nome caldo per il calciomercato dell’Udinese pensando ad un sostituto per Deulofeu è quello di Ruben Vargas, sotto contratto con l’Augusta fino al 30 giugno del 2025. Il ventiquattrenne svizzero potrebbe essere utile al tecnico Sottil per proseguire la seconda parte della stagione mentre un altro obiettivo come Josip Brekalo ha lasciato il Wolfsburg per tornare in Italia ma alla Fiorentina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA