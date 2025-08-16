Calciomercato Udinese news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Zanoli per la corsia 16 agosto 2025

CALCIOMERCATO UDINESE NEWS, ZANOLI CONTESO AI ROSSOBLU

Il calciomercato dovrebbe portare ancora qualcosa all’Udinese entro la chiusura di questa finestra estiva. I bianconeri hanno bisogno di sistemare il proprio organico in alcuni reparti ed in queste ore i dirigenti del club sembrano essere concentrati nell’acquisto di un nuovo calciatore che possa essere utile soprattutto sul piano difensivo.

I friulani sono appunto al lavoro per mettere le mani su Alessandro Zanoli, giocatore sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno del 2028. Reduce dall’ennesimo prestito, lo scorso anno ha firmato un gol ed un assist in trentatre presenze totali con il Genoa, per il terzino destro si profila l’ennesimo addio ai campani che lo avevano già mandato a giocare a titolo temporaneo col Legnago, la Sampdoria e la Salernitana.

L’Udinese starebbe battendo la concorrenza rappresentata dal Bologna per aggiudicarsi l’obiettivo Zanoli. I rossoblu parevano essere vicini ad accaparrarsi il ventiquattrenne originario di Carpi per 5 milioni di euro ma i rumors riportano di come i rapporti tra emiliani e campani non siano dei migliori dopo la cifra pagata dalla società di De Laurentiis per avere Beukema ed il trasferimento di Ndoye al Nottingham Forest.

Adesso spetterà allo stesso classe 2000 Zanoli scegliere se andare a giocare a Bologna, ed avere l’opportunità di disputare l’Europa League, oppure se accettare il corteggiamento dell’Udinese. Sempre guardando alla difesa, i friulani devono infine guardarsi bene dal possibile assalto dell’Inter nei confronti di Oumar Solet qualora i nerazzurri dovessero cedere Pavard.

CALCIOMERCATO UDINESE NEWS, E’ FATTA PER CHEDDIRA

Nel frattempo sembra invece aver chiuso un’altra operazione di calciomercato Udinese in entrata sempre con il Napoli per sistemarsi in una zona del campo differente. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, i friulani avrebbero raggiuno l’intesa con i partenopei per il trasferimento di Walid Cheddira, il quale non rientrava nei piani del tecnico Antonio Conte in vista della nuova annata calcistica visto che il leccese ha preferito citare Ambrosino come potenziale terzo attaccante in conferenza stampa.

Niente da fare dunque per la Cremonese, squadra neopromossa che aveva provato ad accaparrarsi il ventisettenne nei giorni scorsi dato che lo stesso calciatore avrebbe preferito le Zebrette ai grigiorossi. Reduce dal prestito all’Espanyol, l’italomarocchino non lascerà più il nostro Paese ma rimarrà invece in Serie A per vestire la maglia dei bianconeri e la formula della sua partenza dalla Campania è quella del prestito con diritto di riscatto.