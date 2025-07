Il calciomercato Udinese vede i bianconeri al lavoro per rinforzare la difesa e l'attacco e serve in particolare il sostituto di Lorenzo Lucca.

Calciomercato Udinese, la priorità è rinforzare l’attacco

Dopo la cessione di Lorenzo Lucca al Napoli per oltre 35 milioni di euro il calciomercato Udinese vede i bianconeri a caccia di rinforzi specialmente in attacco dove il solo Kenneth Davis, nonostante le dichiarazioni di facciata, non basta e servono rinforzi di primo piano con il club che guarda diversi nomi.

Uno dei primi profili nel mirino è sicuramente Pinamonti, il giocatore è tornato al Sassuolo che chiede circa 15 milioni di euro ed è finito nel mirino di diversi club italiani. Il Genoa non lo ha riscattato ma l’attaccante ha molto mercato ed è un profilo sicuramente che piace. Come alternativa occhio al Cholito Simeone, in uscita dal Napoli.

L’attaccante argentino piace molto ma allo stesso tempo negli ultimi giorni c’è stata l’insistenza del Pisa e il club toscano punta molto sul giocatore. Non sono da escludere però piste alternative con la dirigenza del club bianconero brava spesso a pescare autentici sconosciuti, poi esplosi con la maglia dell’Udinese. Rinforzi in attacco ma non solo per i bianconeri.

Calciomercato Udinese, occhio ai colpi in difesa

Il calciomercato Udinese intanto vede i bianconeri chiudere anche colpi di prospettiva e nelle ultime ore è arrivato un profilo molto interessante. Come riporta Sky Sport il club friulano ha chiuso per 1.5 milioni di euro con il Benevento per Alessandro Nunziante, giovane talento e profilo per il presente e per il futuro del club.

Come profilo più esperto il club guarda anche al difensore del Salisburgo Kamil Piatkovski, un giocatore che sarebbe un’esplicita richiesta dell’allenatore friulano Runjaic e che garantirebbe presenza e personalità alla difesa a tre bianconera. Al momento la sua valutazione è tra i 4 ed i 5 milioni di euro e presto potrebbe cosi esserci l’affondo definitivo.

In uscita intanto verso la cessione Payero che spinge per il ritorno in patria e questa sarebbe una perdita importante per il club friulano che eventualmente dovrebbe ovviamente sostituirlo. In attesa di sostituire al meglio Bijol e Lucca l’Udinese deve prendere qualche profilo più pronto e lavora a vari nomi in entrata.