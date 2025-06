Calciomercato Udinese News: dal Cile arriva Vicente Pizarro

Il cambio di proprietà della società friulana sembra ormai ad un passo ma la strategia della nuova proprietà sembra non aver intenzione di cambiare, il calciomercato Udinese infatti cercherà come ha sempre fatto di monetizzare il più possibile con le cessioni di giocatori che hanno ben figurato o che interessano ai grandi club, e sostituirli con profili giovani e sconosciuti da far crescere. Ecco perché gli obiettivi che la formazione bianconera sta seguendo sono nomi sconosciuti ai più che arrivano da campionati poco blasonati, come quelli dell’Est Europa o del Sud America.

Se in difesa l’Udinese potrebbe vedere il maggior numero di operazioni, anche a centrocampo potrebbe esserci qualche addio, in particolare Ekkelenkamp, Payero e Atta che sono i giocatori che più sembrano avere mercato, difficile vedere la partenza di tutti e tre e se l’olandese è quello con più richieste e che può portare la cifra maggiore, i bianconeri preferirebbero cedere l’argentino. Questo perché al suo posto avrebbero già individuato un possibile sostituto Vicente Pizarro, centrocampista cileno classe 2002 che veste la maglia del Colo Colo e che con 2 o 3 milioni potrebbe essere acquistato.

Calciomercato Udinese News: Lucas Cepeda il nuovo Sanchez

Il calciomercato Udinese potrebbe poi vedere qualche partenza anche in attacco dove l’unico certo della permanenza è Thauvin, Lucca infatti è corteggiato da tante squadre italiane alla ricerca di un nuovo bomber mentre Sanchez e Davis sono sul piede di partenza per l’ingaggio elevato. Ci sono poi anche Iker Bravo e Brenner che non hanno convinto molto Runjaic ma che hanno poco mercato e che soprattutto per la loro giovane età potrebbero avere ancora margini di crescita, soprattutto se gli venisse assegnato un ruolo più importante nella squadra.

Il club friulano però è pronto ad una nuova scommessa nel reparto offensivo e con l’addio di Alexis Sanchez potrebbe arrivare un giocatore con caratteristiche molto simili alle sue, Lucas Cepeda, ventiduenne cileno di proprietà del Colo Colo. Per le sue caratteristiche può giocare come esterno in un tridente d’attacco o come seconda punta affiancando un attaccante più fisico, in questa prima parte del campionato ha giocato 9 partite segnando 2 gol e fornendo 1 assist ed è stato schierato come titolare anche in tutte le 6 partite dei gironi di Copa Libertadores, anche per lui l’Udinese dovrebbe spendere una cifra intorno ai 3 milioni.