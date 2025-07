Il calciomercato Udinese cerca Ismail Yuksek per dare ordine al centrocampo e Hamza Igamane per sostituire la partenza di Lucca

Calciomercato Udinese News: Hamza Igamane l’erede di Lucca

I friulani sono riusciti in questo primo mese di sessione dei trasferimenti a portare a termine due cessioni importanti che andranno a finanziare tutti gli acquisti che nella prossima stagione dovranno aiutare la squadra a ripetere l’ottimo anno appena passato ed evitare per l’ennesima volta la retrocessione.

Calciomercato Atalanta News/ Chiesa, contatti serrati con il Liverpool: sostituirà Lookman (22 luglio 2025)

Il calciomercato Udinese sta trattando almeno un giocatore per ogni zona di campo con l’attacco e il centrocampo come primi obiettivi e la difesa dove si opererà solo in caso di cessione anche di Solet che rimane il desiderio di diverse squadre.

Come detto l’urgenza massima è quella dell’attacco dove è stato ceduto Lucca e ora il reparto è affidato a Thauvin, titolare indiscusso e fresco di rinnovo, e Bayo, giocatore ancora tutto da scoprire tornato dal prestito al Watford dove è riuscito a ben figurare segnando ben 10 gol.

Calciomercato Roma News/ Martinelli, il talento della Fluminense nel mirino. Idea Elmas (22 luglio 2025)

Il prescelto per il ruolo da titolare potrebbe essere Hamza Igamane, classe 2002 marocchino di proprietà dei Rangers Glasgow che lo scorso anno ha giocato 43 partite in tutte le competizioni realizzando 16 gol, il suo prezzo è intorno ai 10 milioni ma c’è da superare il forte interesse del Lille.

Calciomercato Udinese News: Ismail Yuksek muscoli e regia a centrocampo

Per il centrocampo invece il calciomercato Udinese vorrebbe andare su un giocatore abbastanza giovane ma con già una grande esperienza di partite e palcoscenici importanti e che possa unire al meglio caratteristiche difensive con quelle di impostazione del gioco e di gestione del pallone.

Calciomercato Napoli News/ Grealish, torna di moda l'esterno inglese. Chiesa si complica (22 luglio 2025)

Il nome seguito è quello di Ismail Yuksek, ventiseienne turco che gioca nel Fenerbahce che lo scorso anno ha giocato solamente 20 partite in tutte le competizioni, i gialloblù si stanno muovendo per acquistare un centrocampista e il suo futuro a Istanbul potrebbe essere in discussione, il costo non sarebbe elevato ma con 10 milioni può essere acquistato.

In caso di cessione di Solet i bianconeri andrebbero su un giocatore sconosciuto e che in quest’ultima stagione ha avuto poco spazio nella squadra che detiene il suo cartellino ma allo stesso tempo è un giovane già nel giro della sua nazionale e che per il prezzo di vendita può essere un’occasione.

Si tratta di Alaa Ghram, difensore tunisino di ventuno anni che veste la maglia dello Shakhtar Donetsk con cui nell’ultimo anno però ha giocato solamente 13 partite, il prezzo è di 3 milioni circa e il giocatore da la possibilità di essere schierato anche in altre zone di campo, in particolare il centrocampo e la fascia destra.