Il calciomercato Udinese si sta preparando all'addio di Lucca con uno tra Marko Arnautovic e Luka Jovic o entrambi. Christian Kabasele vicino al rinnovo

Calciomercato Udinese News: Christian Kabasele torna in Friuli

I friulani sono riusciti a riempire il vuoto lasciato dall’importante cessione di Bijol ma ora hanno scoperto di avere altre necessità visto che nelle scorse settimane è arrivata la conferma che Okoye rischia di dover scontare una lunga squalifica nei prossimi anni per aver scommesso su un suo cartellino giallo, poi ricevuto durante la partita per perdita di tempo. Il calciomercato Udinese però sta per concludere anche la seconda cessione pesante di questa sessione, quella che vedrà Lorenzo Lucca vestire la maglia del Napoli il prossimo anno e lasciare il Friuli per 20 milioni.

La dirigenza bianconera però prima di buttarsi nella ricerca di un sostituto ha voluto chiudere il reparto difensivo con il rinnovo di contratto per uno dei giocatori più esperti della rosa e che è legato alla famiglia Pozzo da diverse stagioni, Christian Kabasele.

Il difensore trentaquattrenne è ora ufficialmente svincolato essendo arrivato alla fine del suo contratto ma i bianconeri hanno intenzione di offrirgliene uno nuovo ma solo per la prossima stagione ad un ingaggio leggermente abbassato così che possa continuare a portare la sua esperienza nella squadra di Runjaic.

Calciomercato Udinese News: Marko Arnautovic e Luka Jovic doppio colpo in attacco

Il calciomercato Udinese però come detto si occuperà principalmente di un attaccante e i nomi che girano intorno alla squadra friulana sono principalmente due, la dirigenza vuole portare a casa due giocatori visto che oltre all’azzurro ha lasciato anche Alexis Sanchez. La prima possibilità è quella che i bianconeri propongano un contratto a Marko Arnautovic, senza squadra dopo la fine della sua seconda avventura con l’Inter ma che se insignito di un ruolo da titolare può dare ancora molto in Serie A, come ha dimostrato lo scorso anno quando nonostante le critiche ha segnato 7 gol in tutte le competizioni.

Il secondo nome che la dirigenza friulana segue è quello di un altro svincolato, Luka Jovic, il ventisettenne serbo è rimasto senza squadra e ha rifiutato diverse offerte provenienti da Messico e Sud America nell’ultimo mese per la sua volontà di rimanere in Europa e l’Udinese potrebbe essere la scelta giusta.

Prima di concludere le due operazioni però i bianconeri dovranno valutare Vakoun Bayo, attaccante ivoriano che è tornato dal prestito al Watford nel quale ha segnato 10 gol in 41 presenze in Championship e soprattutto è costato 5 milioni nella scorsa estate.