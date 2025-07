Othmane Maamma e Bingourou Kamara due obiettivi dalla Francia per il calciomercato Udinese

Calciomercato Udinese News: Bingourou Kamara altro nuovo portiere per i friulani

La squadra friulana è pronta a concludere un’altra importante trattative in uscita che vede la cessione di uno dei giocatori più importanti della squadra che però con la sua cessione andrebbe a finanziare tutte le operazioni future che dovrebbero permettere alla squadra di mantenersi competitiva anche nella prossima stagione. Il calciomercato Udinese potrebbe aver individuato due nuovi obiettivi che arrivano dalla Francia e che andrebbero ad occupare due zone di campo dove è rimasto un vuoto per l’addio di alcuni giocatori o per l’indisponibilità di altri durante gran parte dell’anno.

In particolare in porta dove Okoye non sarà disponibile almeno per 4 mesi visto il suo coinvolgimento in un caso di calcioscommesse per il quale il portiere nigeriano si è procurato un cartellino giallo per perdita di tempo su cui lui stesso aveva giocato. Il titolare della prossima stagione potrebbe essere Sava, arrivato lo scorso anno e sceso in campo in diverse partite nelle quali però ha convinto a metà, per questo la dirigenza bianconera sta pensando di ingaggiare Bingourou Kamara, ventottenne sengalese rimasto svincolato dopo la stagione in Ligue 2 al Pau.

Calciomercato Udinese News: Othmane Maamma giovane talento per l’attacco

Il secondo obiettivo del calciomercato Udinese proveniente dalla Francia invece andrebbe ad occupare il ruolo che Sanchez ha lasciato scoperto dopo il suo addio ma che Runjaic non sembra convinto poter affidare a Brenner, il tecnico ha quindi richiesto un giocatore dalle caratteristiche simili ovvero che possa essere una seconda punta o un esterno. Il profilo identificato come migliore e che risponde al meglio alle caratteristiche chiesta è quello di Othmane Maamma marocchino classe 2005 del Montpellier, quest’anno al suo esordio in prima squadra.

In caso il calciomercato Udinese riesca a ottenere un’offerta tra i 30 i 40 milioni per Lucca, l’attaccante italiano andrebbe sostituito e per farlo i friulani potrebbero provare a bussare alle porte del Sassuolo per chiedere la disponibilità alla cessione di Andrea Pinamonti. Il suo prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 15 e i 20 milioni, cifra importante per l’Udinese ma abbordabile dopo la cessione e soprattutto che garantisce un attaccante che da diversi anni raggiunge la doppia cifra di gol in Serie A e su cui le pista Bologna e Torino sembrano essersi affievolite e Udine potrebbe essere l’unica soluzione.