Calciomercato Udinese News: Jaka Bijol la prima cessione

Il passaggio di proprietà sta per essere concluso e la società friulana passerà quindi sotto il controllo di un fondo americano che ora ha in mente per il calciomercato Udinese diverse mosse, che portino soldi nelle casse del club per finanziare le operazioni successive e che possano far crescere il brand della squadra. Gli obiettivi della dirigenza sono molteplici visto che dovranno essere sostituiti i probabili partenti e allo stesso tempo si vuole dare a Kosta Runjaic una squadra almeno dello stesso livello di quella di quest’anno se non possibilmente di uno più alto per puntare a qualcosa di più.

Il primo che dovrebbe partire però alla fine non sarà né Lucca né Solet ma dovrebbe essere Jaka Bijol che però a differenza di quanto si poteva pensare nei mesi passati non rimarrà in Italia ma volerà in Inghilterra dove ci sono squadre disposte ad accontentare immediatamente i bianconeri e mettere sul piatto la cifra richiesta. Quella che è più avanti nella trattativa è il Leeds che tornato dopo un solo anno in Premier League sta già iniziando le operazioni di rinforzo della rosa per evitare l’immediata retrocessione, e che quindi offrirà i 20 milioni necessari per lo sloveno.

Calciomercato Udinese News: Gianluca Busio acquisto americano per la nuova proprietà

Il primo colpo in entrata che invece proverà a concludere il calciomercato Udinese è l’acquisto dell’americano Gianluca Busio, il centrocampista classe 2002 di proprietà del Venezia sarebbe funzionale a Runjaic e al gioco dei friulani, portando qualità e grande corsa nel centrocampo, e allo stesso tempo aiuterebbe la nuova proprietà americana a far crescere il proprio brand. La stessa strategia era stata seguita dalla proprietà della squadra dove il ragazzo milita che lo aveva acquistato, insieme ad un altro americano Tanner Tessman, nel momento della promozione in Serie A.

Il sostituto di Bijol invece dovrebbe essere il secondo acquisto dei friulani ma a differenza del centrocampista non è ancora stato scelto il profilo migliore, i nomi che piacciono sono diversi ma i principali sono Nicolò Bertola, Jay Idzes e Przemysław Wiśniewski. Il primo è il vero obiettivo dopo l’ottima stagione in maglia Spezia ma sulle sue tracce c’è l’interesse di diverse squadre tra cui l’Olympiacos e il Sassuolo, l’indonesiano del Venezia potrebbe arrivare insieme al centrocampista statunitense ma è l’obiettivo anche del Torino e del Bologna, mentre il polacco sarebbe contattato in caso i primi due dovessero saltare.