Il calciomercato Udinese deve scegliere tra Andrea Pinamonti e Christian Shpendi come attaccante. Martin Payero torna in Sud America

Calciomercato Udinese News: Martin Payero la nuova cessione

Le cessioni per il calciomercato Udinese non sembrano essere ancora finite visto che dopo Lucca e Bijol a lasciare potrebbero essere anche altri due importanti giocatori della squadra di Kosta Runjaic che garantirebbero un’altra importante fonte di guadagno per la società, oltre che un buon budget da reinvestire.

Per quanto riguarda gli acquisti invece i friulani dovrebbero concentrarsi principalmente sull’attacco ma un occhio verrà messo anche tra i pali vista la squalifica di due mesi che è stata data a Okoye per il caso di scommesse venuto a galla lo scorso anno.

A completare la lista delle cessioni dovrebbe essere il ventiseienne centrocampista argentino Martin Payero, che nell’ultima stagione è stato in diverse occasioni lasciato in panchina in favore di giocatori come Karlstrom e Lovric nonostante abbia collezionato alla fine dell’anno 25 presenze impreziosite da 1 gol e 1 assist.

Sul giocatore si sono fatte avanti due squadre sudamericane, il Palmeiras e l’Atletico Mineiro che avrebbero offerto 8 milioni per il cartellino del giocatore, tra le due in vantaggio sono i verdao forti dei 30 milioni ricevuti per la cessione di Rios che gli permettono di muoversi agilmente sul mercato.

Calciomercato Udinese News: Andrea Pinamonti o Christian Shpendi la nuova punta

Per quanto riguarda il prossimo bomber che dovrà prendersi sulle spalle la squadra, il calciomercato Udinese è diviso tra moltissimi profili, due di questi negli ultimi giorni sembrano aver scalato le gerarchie arrivando ad essere i preferiti della dirigenza.

Tra questi quello che più facilmente potrebbe trasferirsi in bianconero dovrebbe essere Andrea Pinamonti che è tornato al Sassuolo dopo l’ottima stagione al Genoa ma che ha subito espresso il suo desiderio di lasciare l’Emilia, l’attaccante di ventisei anni è ormai una certezza in Serie A e per il suo trasferimento basteranno 20 milioni.

La prima alternativa all’ex giocatore nerazzurro è uno dei migliori giovani del panorama del calcio italiano che nella scorsa stagione si è messo in mostra in Serie B dove alla sua prima esperienza ha superato la doppia cifra di gol, guidando la sua squadra verso i playoff dopo la promozione dell’anno passato.

Si tratta di Christian Shpendi, attaccante albanese classe 2003 del Cesena che lo scorso anno è sceso in campo in 34 partite riuscendo a realizzare 11 gol, ha un costo molto abbordabile di 10 milioni ma ha meno esperienza e potrebbe non garantire un numero di gol sufficiente.